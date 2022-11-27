歐美黑色星期五 零售商憂通脹高損銷情

許多零售商擔心今年聖誕檔期的整體銷情，會是至少近10年最壞的一年，因為高通脹推高生活成本，削弱消費者的購買力，成本高企使盈利萎縮，而庫存又過剩。

美國市場顧問公司GlobalData Retail執行董事桑德斯（Neil Saunders）說：「供應短缺是昔日問題，今天的問題是太多貨。」

在生活成本增加下，民眾消費態度變得審慎，也通過提前置辦應節物品和選購減價貨節省開支。麥肯錫的研究顯示，四分之一英國消費者早已買妥聖誕節用品和禮物，只有大約十分之一打算利用黑色星期五進行採購。提供客戶關係管理等服務的Salesforce零售副總裁加爾夫（Rob Garf）說，購物者「明顯減少了購買產品，因為他們的錢不像以前那麼多。」GlobalData for VoucherCodes研究便推測，英國人11月25日至11月28日的「黑色星期五」周末總消費為87億英鎊（822億港元）， 同比增長0.8%，但若計算通脹，實際購物量反而大幅減少。

網購額料達719億 續破紀錄

不過，網上購物額預計會繼續破紀錄。數據分析機構Adobe Analytics前晚推測，今年美國「黑色星期五」的網購消費額可能首次突破90億美元（約703億港元），最高達92億美元（約719億港元），除了因為大減價，過去兩年疫情亦培養了民眾的網上消費習慣。

（路透社/法新社/加拿大環球新聞/中央社）