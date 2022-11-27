美沃爾瑪槍手遺「死亡筆記」 稱遭同事欺凌

涉案31歲超市經理安德烈．賓（Andre Bing）當日晚上走進位於切薩皮克市（Chesapeake）的沃爾瑪超市職員休息室開槍，射殺6名同事，之後吞槍身亡。切薩皮克警方上周五公開在疑犯的手機中找到名為「死亡筆記」（death note）的自白書，當中提到自己「被低智商和缺乏智慧的呆子欺凌」，並特別提到他的手機被入侵，「我的尊嚴被徹底奪去，無法修復」。警方提到，該自白書提到幾件事，顯示安德烈．賓相信自己被同事蓄意欺凌，並意圖摧毀他的人生。他又說：「我的真正意圖不是想殺人，信不信也好，如果你們真正認識我的話，我其實是世上其中一個最有愛的人。」

安德烈．賓在信中多次提到宗教，包括神和魔鬼，說：「對不起，神，我令你失望，這是我的錯，與你無關。」他又在信中表示，「對不起所有人，我發誓我是沒有計劃這樣的，只是事情就像我被撒旦帶領着，事情就這樣發展了」。他在結尾寫道：「我的神，寬恕我將會做的事。」

哥倫比亞廣播公司（CBS）引述槍手同事稱，疑兇是一名性格比較激進，甚至是具敵意的上司，曾自認有「易怒」問題，同事都不太喜歡他，有同事甚至以他作笑柄。另有與槍手共事13年的同事稱，槍手或許會易動怒，但相信這是他身為經理面對工作壓力所導致。

警稱槍手無案底 行兇當日方買槍

警方表示，安德烈．賓沒有案底，他在事發當日早上在當地一家店舖合法購入一支9毫米口徑手槍。

（霍士新聞/哥倫比亞廣播公司）