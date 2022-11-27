遭禁公共運輸賣廣告 卡塔爾檢視倫敦投資

倫敦市長簡世德2019年要求他任主席的倫敦運輸局（TfL）「評估如何處理設有反性小眾法律國家之廣告和贊助」，最終導致叫停卡塔爾、巴基斯坦、文萊和沙特阿拉伯等11個國家的新廣告。TfL上周五承認，事後卡塔爾仍有「一些」廣告在其網絡亮相。卡塔爾更在世界盃揭幕前就在倫敦重點推旅遊廣告宣傳國家。但世盃揭幕後不久，因主辦方禁止英格蘭等歐洲球隊戴上聲援性小眾的OneLove彩虹臂章，惹西方輿論強烈反彈，迫使TfL宣布徹底禁絕卡塔爾在倫敦巴士、的士和地鐵網絡上賣廣告。

一名參與卡塔爾評估倫敦投資事宜的人士對《金融時報》說，TfL上周向負責世界盃與卡塔爾旅遊局的機構Q22告知上述決定，而多哈將此解讀為市長辦公室發出「倫敦不歡迎卡塔爾做生意」的信息，並已對倫敦的「目前與未來的投資」展開評估，「考慮在英國其他城市與各構成國（按：指英格蘭、蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭）的投資機會」。他指多哈質疑倫敦市政府再現雙重標準，利用世界盃撈政治本錢，但補充指事件不會影響卡塔爾與英國保守黨政府關係。

倫敦重要「金主」 反性小眾捱轟

卡塔爾是倫敦過去20年來的最大投資者之一。其總額4500億美元的主權基金卡塔爾投資局（QIA）直接或間接、全額或局部持有倫敦老字號哈羅德百貨公司（Harrods）、倫敦最高建築物「碎片大廈」（The Shard）、全新住宅區Chelsea Barracks、五星級酒店Savoy及Grosvenor House、希斯路機場、金絲雀碼頭（Canary Wharf）等重要項目。多哈5月時另外同意今後5年通過QIA，向英國的科技、醫療保健、基建、潔淨能源等範疇注資100億英鎊。卡塔爾還是全球最大液化天然氣（LNG）出口國，面對能源危機，英國正尋求跟多哈達成更長期的天然氣供應協議。

簡世德透過發言人表示沒有參與TfL有關交通網絡內落廣告的日常決定。TfL發言人表示已向廣告伙伴和品牌就世盃期間可以接受的廣告提供「進一步指引」。卡塔爾與QIA未有回應報道。

（金融時報）