稱順應民意 馬斯克擬「特赦」Twitter停權帳戶惹爭議

【明報專訊】Twitter老闆馬斯克（Elon Musk）稱「順應民意」，周四（24日）宣布下周起「特赦」那些沒有違法或從事嚴重垃圾郵件發送活動卻被封鎖的Twitter帳戶。哈佛學者卡拉瓦略（Alejandra Caraballo）形容「如同開啟地獄之門」，擔心滋擾、仇恨言論和錯誤資訊將隨之增加，呼籲蘋果、Google慎重考慮把Twitter從應用程式商店下架。
學者憂仇恨言論將增加
馬斯克在個人帳號就是否「特赦」舉行投票，結果投票的316萬人中72.4%贊成解封。馬斯克周四表示：「人民發聲了。下周開始特赦。」目前被Twitter封帳戶者包括美國前總統特朗普的顧問班農、3K黨前領袖杜克（David Duke）等，英國反數碼仇恨中心總裁艾哈邁德稱，解封決定的得益者只有那些「仇恨、虐待、滋擾的超級散播者」。
另外，《金融時報》周四報道，馬斯克入主Twitter後大裁員並現離職潮，Twitter駐布魯塞爾辦事處也因此解散。由於辦事處兩名高層負責Twitter應對歐洲數碼政策，歐盟官員擔心辦事處解散後Twitter會否遵守歐盟規管大型科網企業、控制仇恨言論法規。
（衛報/法新社/Axios）
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