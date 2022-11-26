稱順應民意 馬斯克擬「特赦」Twitter停權帳戶惹爭議

【明報專訊】Twitter老闆馬斯克（Elon Musk）稱「順應民意」，周四（24日）宣布下周起「特赦」那些沒有違法或從事嚴重垃圾郵件發送活動卻被封鎖的Twitter帳戶。哈佛學者卡拉瓦略（Alejandra Caraballo）形容「如同開啟地獄之門」，擔心滋擾、仇恨言論和錯誤資訊將隨之增加，呼籲蘋果、Google慎重考慮把Twitter從應用程式商店下架。