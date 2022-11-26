安華經濟優先 首要控生活成本 回應傳媒提問 稱尋求加強馬中關係

將縮內閣規模 要求閣員減薪

安華（Anwar Ibrahim）昨在首相府舉行記者會表示，沙盟主席哈芝芝表態加入團結政府後將進一步穩定大馬的政局，也令新政府能集中專注於管理國家。他又指將盡快組建內閣，而新內閣規模「會在一定程度上縮小」，他亦會要求閣員同意減薪建議。安華前晚曾暗示，新政府兩名副首相將分別由國民陣線（國陣）及砂拉越政黨聯盟（砂盟）兩個最大政治盟友的代表出任，而人選未定。

據《星洲日報》點算，安華團結政府已在國會掌握希盟82席、國陣30席、砂盟23席、沙盟6席，以及東馬兩個小黨4席，共145席，離148席的三分之二修憲門檻只差3席。原質疑安華拜相資格的國民聯盟（國盟，國會第二大政黨聯盟）主席慕尤丁，以及前首相馬哈蒂爾昨分別在社交平台Twitter恭賀安華拜相，其中慕尤丁稱國盟將當反對派，在國會扮演監督和制衡角色，將民眾聲音帶入議會。隸屬於國盟的國會單一最大政黨伊斯蘭黨一度傳出考慮接受安華邀請，攜45席加入團結政府，但該黨署理主席端依布拉欣昨澄清，慕尤丁的聲明代表該黨立場，伊斯蘭黨將以在野黨身分監督制衡政府。

慕尤丁認輸 稱國盟將當反對派

安華昨亦表示，新政府組成後大馬股匯市場雖有正面表現，但他將要求盡快與相關部門仔細討論並立即採取行動，以解決物價及生活成本高漲問題，並最遲於下周一公眾假期時召開線上會議。

在前晚的記者會上，安華回應有關中馬關係的問題時表示，中國是大馬重要的鄰居，其「角色舉足輕重」，會優先考慮與中國加強雙邊關係、貿易投資和領事事務。但安華也強調會同時加強與美國、歐洲、印度和東盟的關係。

（星洲網/馬來西亞東方日報/路透社/法新社）