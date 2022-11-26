韓貨車司機大罷工 總統擬下令迫上班

不足半年第二次 尹錫悅斥以供應鏈作「人質」

貨車司機罷工爭取延長貨物安全運費制度實施時間，保障貨車司機的收入，防止過勞、超載、超速同時避免招致貨主罰款，以及爭取此制度擴大適用於運送危險品、飼料穀物等。該制度原定實施3年，到今年底屆滿。工會指摘政府曾承諾正面回應取消日落條款，但在他們6月取消罷工後，當局拖延相關磋商。

罷工周四零時開始，估計約有2.5萬司機參與，約佔整體42萬人的6%。然而罷工範圍包括全國七大港口，單是仁川區總數1800餘名貨車司機，便有1400餘人參加罷工，導致周四下午5時直到翌晨10時期間，仁川港的20呎標準貨櫃搬運量僅2742個，較周二至周三同時段少了75.9%。汽車製造業、水泥業、鋼鐵業等俱受影響。

韓國《貨物車運輸事業法》規定，若貨運業主或從業員無合理理由集體拒絕貨運並造成嚴重問題，國土交通部長可下達開工令促使他們復工，違者可被囚3年及罰款3000萬韓圜（約18萬港元）。不過政府從未行使此法令。

尹錫悅周四晚在facebook總統辦公室專頁發文，指摘貨車聯合會集體無限期罷工，「在國家危機情况下拿物流系統作人質，是國民絕不容許的事」，若罷工持續政府唯有考慮包括下達開工令在內的各項措施。韓國總統室官員周五回應韓聯社查詢，表示政府有必要防止情况惡化，若待損害擴大後下達開工令就為時已晚。

（路透社/韓聯社）