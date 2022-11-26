當局拘撐頭巾示威名宿 被指施壓世盃球員 唇動「跟唱」國歌 伊朗球員疑屈服

部分球迷疑傷心落淚 有人發噓聲

從電視直播片段可見，伊朗隊在香港時間昨晚接近6時出賽前的國歌環節，出場球員都有在鏡頭面前嘴唇顫動，似是念唱歌詞，跟周一賽前全程「閉口」有明顯分別，現場部分伊朗球迷看到球員疑似唱國歌，因而傷心落淚，外媒更指不少人一直發出噓聲。有別於周一故意不播放國歌片段，伊朗國營傳媒昨天報道球員有唱國歌。

然而，如果跟昨天對手威爾斯的球員一臉自豪地高唱威爾斯語傳統國歌《父輩吾土》相比，伊朗球員在國歌環節的表現則看起來不情不願。西方主流傳媒報道時也指伊朗隊有唱國歌，但有部分點出質疑，例如《衛報》描寫伊朗球員唱國歌時態度「不認真」（half-hearted）。

加富里曾聲援示威者 訪受害者家屬

伊朗昨日最終以2比0擊敗威爾斯，但賽前一天有前隊員落網。35歲的加富里直至2019年曾為伊朗上陣28次，現效力國內球隊富拿特（Foolad Khuzestan）。庫爾德族女子阿米尼9月涉違頭巾令而被秘密警察拘捕後猝逝，其引發的示威持續逾兩個月，迄今未息，而加富里本人也是庫族人，曾在網上貼文聲援示威者，以及到訪庫族人聚居的地方，向遭鎮壓受害者的家屬表達支持。

法斯社（Fars）報道指他在球隊訓練後被捕，指他散播反政權宣傳及玷污國家隊聲譽；另有傳媒稱加富里被控侮辱並意圖摧毁國家隊，及發表反政權言論。政府官員近日指控加富里是庫族分離主義分子，後者則回應稱他願為伊朗奉獻一生。最高領袖哈梅內伊今年較早時稱，「部分人從國家和平安全中得益，享受着他們的工作與喜愛的運動，但忘恩負義」，有關批評被指針對加富里。

現居美國的伊朗異見人士阿利內賈德在Twitter稱，加富里支持民眾並付出代價，「我們亦應該站在他身後，不要讓他孤單一人」。加富里並非唯一捲入示威鎮壓的伊朗球星，馬希尼（Hossein Mahini）10月亦因為支持頭巾示威而被捕，其後獲釋。

伊朗隊前鋒達利米（Mehdi Taremi）周四在記者會上，否認他們周一作賽前拒唱國歌後受到政府壓力：「我不喜歡談論政治，但我們沒受到壓力。」及後球隊主教練昆洛斯質疑訪問達利米的英國廣播公司（BBC）記者何不追問其他球隊就其他文化的看法：「你為何不問（英格蘭領隊）修夫基『你對於遺下阿富汗和所有女性的英格蘭和美國有何看法？』」

另外，威爾斯周一對戰美國時，有威爾斯足總職員和球迷被要求入場前除下及扔掉彩虹漁夫帽，惹來爭議。威爾斯足總昨稱，球迷可攜帶彩虹主題的漁夫帽和旗幟入場。

（綜合報道）

（2022世界盃）