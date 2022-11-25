通脹續高企 美民消費慈善捐款縮預算

今年消費物價上升速度高於薪酬，高通脹亦較不少政策制定者所預期更持久。即使就業市場強勁、家庭在新冠疫情時有所儲蓄作預備，甚至有迹象指通脹在緩和，但擺在眼前的高昂生活成本仍讓不少民眾感不安。美國普查局10月初民調指41%民眾，即約9500萬人稱支付基本家庭開支有困難，高於前一年的29%。美國農場局聯合會（AFBF）指出，今年一個10人份量經典感恩節大餐價格平均64.05美元（約500港元），較去年的53.31美元（約416港元）高約20%。

孩子禮物減 夫婦互不送禮

德勤（Deloitte）9月訪問5000名美國民眾，發現人們計劃平均購買聖誕禮物約9份，遠低於去年的16件，每個家庭預期總支出是1455美元（約1.13萬港元），亦低於去年1463美元（約1.14萬港元）。育有3名孩子的霍爾特-菲利普（Opal Holt-Philip）跟丈夫每年為每個孩子準備逾20份小禮物，但他們在邁阿密租住的單位月租已從2020年的1365美元（約1萬港元）增至今春的2600美元（約2萬港元）；在為儲錢置業面對額外財務壓力下，霍爾特-菲利普指她要求孩子各選一份禮物，夫婦二人亦同意今年互不送禮。

面對顧客消費意欲疲弱，小商戶亦難以提供大額折扣優惠吸引客人。新墨西哥州最大城市阿爾伯克基（Albuquerque）一間玩具店的東主憂慮客人今年改在網上或大型零售商購物；為了節省開支，她沒再購入大紙袋供客人購物之用，亦大批入貨以節省運費。

慈善機構稱求助增捐款減

慈善機構亦受影響。美國施惠基金會（Giving USA Foundation）指出，感恩節及聖誕節之間月份的捐款佔慈善組織的捐款兩成至三成。另一慈善機構救世軍指出美國各地要求援助的人較去年增加25%至50%，但預計籌款箱的捐款將會減少。眾籌平台Kiva訪問2000名美國人，很多都表示計劃減少捐款。

（華爾街日報/中央社）

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