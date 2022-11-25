能源價升 聖誕失色 歐城市節日氣氛減 商家憂損消費意欲

瑞士蘇黎世著名商業街「車站大街」（Bahnhofstrasse）往年臨近聖誕都會掛起燈飾，令夜空像飄浮大量「鑽石」，不過今年的燈飾只會從每日黃昏到午夜亮起，為時約5小時（相當於往年約一半時間），燈飾裝置到明年1月6日完結。瑞士購物場所委員會主席斯托費爾（Marcel Stoffel）說：「難以想像這不會對購物帶來影響。」英國倫敦的商業街「牛津街」（Oxford Street）今年聖誕燈飾亦會減少三分之二用電，每天只會運作8小時，並改用LED燈。

在德國法蘭克福，當局除了減少節日燈飾亮燈時間，亦不會在著名的羅馬廣場聖誕市集的廁所提供暖氣，此安排令附近商戶憂慮可能減少購物人流，影響節日氣氛及貨品銷量。當局亦鼓勵聖誕市集的店主減少燈飾，多用LED燈；多個城鎮亦避免開設溜冰場。

燈飾改用LED 多地停開溜冰場

有法國「聖誕首都」之稱的斯特拉斯堡（Strasbourg），燈飾改用LED外，數量亦會減少及避免同時亮燈。西部城市圖爾（Tours）今年以滾軸溜冰取代耗能製冰的室外溜冰場，當地副市長稱過去數年聖誕氣溫約在10℃至15℃，「為了維持聖誕感覺，不惜一切留住冰塊似乎沒任何意義」。

部分城市即使能源價格沒急升，亦重新評估有關開支。例如意大利阿爾卑斯山地區滑雪勝地利維尼奧（Livigno）決定今年不掛起聖誕燈飾以節省5萬歐元（約40萬港元）。當地零售商協會主席及酒店東主科拉（Marco Cola）同樣憂慮影響生意，「這裏到12月，下午4時就會天黑。聖誕燈飾是人們到市中心散步的動力」。但市長加利（Remo Galli）說：「在嚴重危機發生時，花費在純粹的裝飾照明感覺不對。」

質疑者指政府節能為「面子工程」

有輿論質疑，這些聖誕特別節能安排只是官員的「面子工程」而非真的「節能工程」。例如巴黎市長伊達爾戈（Anne Hidalgo）提議艾菲爾鐵塔的燈光每晚提早1小時熄滅，但質疑者指夜間燈光耗電其實僅佔此地標用電的4%。蘇黎世的聖誕燈飾耗電亦有限，燈飾製造商稱整個佈置每小時耗電3千瓦時（即3度電），相當於一個家用焗爐耗電量。

不過有部分城市對於節能並沒選擇餘地。烏克蘭鄰國波蘭的西部城市弗羅茨瓦夫（Wroclaw）聖誕節僅可在中央市集廣場亮燈，因該市能源供應商公布來年能源價格增加500%。

（衛報/彭博社）

（環球熱話）