馬哈蒂爾接班人變雞姦犯 安華政途大起落

安華1947年8月10日生於檳城州一個中產家庭，他在頂級學府馬來西亞大學求學期間開始為馬來人爭取權益，展現出領袖的才幹和贏得名聲。大學畢業後他創立馬來西亞穆斯林青年運動，捍衛社會權利和正義。馬哈蒂爾出任首相後的1982年，招攬安華入政府，並培養他為接班人。安華先後出任過文化青年及體育部長、農業部長、教育部長，1991年獲委為財政部長，1993年46歲時兼任副首相，為大馬最年輕副相。

20年來數度失落相位

不過1997年亞洲金融風暴重創大馬經濟，安華制定緊縮方案、對高官減薪及押後重大投資項目，跟首相馬哈蒂爾推動的國家發展大計相牴觸。安華擬推動的政經改革，亦衝擊馬哈蒂爾的保護主義政策及執政巫統內的裙帶關係，兩人關係惡化。1998年9月，馬哈蒂爾突然通過報章宣布將安華革職，安華其後因貪瀆和雞姦等罪名分別被判監6年和9年。

高等法院2004年裁定安華雞姦控罪「缺乏證據」，安華獲釋後創辦公正黨，與華人為主的民主行動黨和伊斯蘭黨成立民主聯盟，2008年參加大選贏得國會三分之二優勢。惟安華再受雞姦罪纏擾及被檢控，被迫解除黨魁職務，無緣封相，且於2015年起再次入獄。及後馬哈蒂爾與安華妻子領導的希望聯盟合作組成反對派，馬哈蒂爾承諾執政後將為安華尋求特赦及兩年內將首相職位交給他，結果希望聯盟在2018年大選獲勝，結束巫統持續61年的統治後，安華獲赦出獄，翌年其雞姦罪獲銷案，但馬哈蒂爾在2020年辭職前拒讓相位，使安華繼續以反對黨領袖活躍政壇至今。

（綜合報道）