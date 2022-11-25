分析：希盟-國陣存瓦解隱患 大馬政局未穩定

大馬國家元首阿都拉周二起會見各政治陣營領袖，以解決政治僵局。阿都拉屬意獲大多數國會議員支持的人選出任首相，但國民聯盟（國盟）主席慕尤丁堅拒與希盟合組「團結政府」。馮嘉誠指出，這與阿都拉提出的方向「有一定差距」。大馬元首在過往幾次政治危機都有介入協助解決，馮嘉誠認為，阿都拉期望新首相能獲不同種族的民眾，以及國會多數議員支持，確保政治長期穩定。

國陣利益最大化 希盟未必團結

國民陣線（國陣）最初雖有黨員表示會跟國盟合組政府，但最終由聯盟兼最大黨巫統主席阿末扎希敲定與希盟合作。馮嘉誠指出，這屬國陣與巫統最高理事會的集體意志，國陣或擔憂加入同為主攻馬來裔選民的國盟會淪為少數並被邊緣化，「兩害取其輕」下與希盟合作或相對有利。

不過馮嘉誠認為希盟—國陣的政治聯盟存在暗湧，巫統將於約半年後舉行黨選，若阿末扎希等「親合作派」失勢，或會對執政聯盟帶來影響。希盟內部人民公正黨署理主席拉菲茲也不太贊同與國陣合作，若未來相關勢力在希盟內擴大，亦會影響聯盟合作。馮稱，希盟內部各政黨未必如外界想像中團結。

馮嘉誠預計安華與希盟除了就合組政府與國陣達成協議外，也可能會參照前國陣依斯邁沙比利政府，與反對黨（現即為國盟）達成類近諒解協議，最起碼在短期內確保政府施政與國會運作暢順。

明報記者