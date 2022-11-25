巫統歸邊 安華首相夢圓挑戰多 種族分歧高通脹 慕尤丁質疑拜相合法性

王宮3小時特別會議

大馬王宮昨上午舉行歷時約3小時的統治者特別會議，尋求委任首相的意見後，強調沒有政治陣營「全贏或全輸」，呼籲他們為國家與人民重新合作。到了中午約1時半，當局宣布安華（Anwar Ibrahim）獲多數國會議員支持，成為第10任馬來西亞首相。安華昨天下午約5時到王宮宣誓就任。曾在馬哈蒂爾政府任副首相的安華曾兩度接近相位，亦曾因性罪行兩度入獄，經歷逾20年終圓首相夢。

安華宣誓後晚上召開記者會，指新團結政府由希盟、國陣及砂拉越政黨聯盟（砂盟）組成，將着重提振經濟和改善人民福祉，並強調將決不容忍貪污。安華又兌現選前承諾，宣布自己將不領取首相薪金，今天便會到首相府履新。

大馬國家元首阿都拉周二及周三召見各政治陣營領袖，建議大選中贏得82個最多議席的希盟、以及獲73席第二多的國盟合組政府，但遭國盟主席慕尤丁拒絕。安華則表示尊重聯合政府的精神。

國陣最大黨馬來民族統一機構（巫統）最高理事會前晚公告表示，支持和加入「非國盟」領導的聯合政府，意味將與希盟組閣，令安華拜相成為定局。公告同時確認阿末扎希續任國陣及巫統主席。大馬《新海峽時報》引述外泄的希盟—國陣協議文件，指雙方同意希盟代表任首相，副首相則由國陣領袖出任；內閣部長職位則根據國會議席數目比例公平分配，由正副首相決定出任人選。協議又同意不得在5年任期結束前提早解散國會。

《星洲日報》點算，至昨天傍晚希盟確保國陣全部30個議席加盟，加上早上派出聯盟中最大的民主行動黨高層親赴東部，就年前諷刺砂盟繼續於當地執政會觸發「破產」的言論道歉後，獲砂盟主席表態謹遵御令支持「團結政府」，進一步囊括砂盟23席，以及東馬多個小黨4席，和本身擁有的82席，以最少139席（超過半數所需的112席），成功控制國會和可組新政府。

慕尤丁稱擁115議員提名任首相

不過，慕尤丁昨在國盟總部開記者會，堅稱自己擁115名國會議員提名出任首相，質疑安華拜相的合法性，要求對方出示證明擁多數國會議員支持的宣誓書。國盟最大伊斯蘭黨則表示，慕尤丁已盡力爭取組建新政府惜失敗，將接受安華任相。

安華承諾將專注處理大馬選民最關心的高通脹，以及本國貨幣匯價見新低等經濟問題，他亦需要彌合國內種族分歧。香港國際問題研究所東盟研究主任馮嘉誠昨向本報表示，在國盟旗下伊斯蘭黨以45席躋身成為國會單一最大黨的情况下，大馬主流馬來裔與華裔等少數族群間的矛盾勢將激化。

馮嘉誠：對華政策料不大變

安華今年7月曾接受土耳其阿納多盧通訊社專訪，強調馬來西亞外交上採取「中立」，並表示中國是大馬重要鄰國和最大貿易伙伴，不能忽視其崛起，但認為大馬作為獨立國家，可就爭議向北京表達不滿。馮嘉誠則認為，大馬新政府的對華政策與過往不會有太大差別，在保持雙邊關係友好的同時，大馬亦將繼續發展與其他國家的關係，以對冲面對中國的風險。

（綜合報道）