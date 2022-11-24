匈牙利總理戴「大匈牙利」足球頸巾被轟

歐爾班（Viktor Orbán）日前在facebook（fb）上載了他接見匈牙利國家隊球員的影片，當時他戴着印有「大匈牙利」地圖的圍巾。大匈牙利是對一戰後於1920年《特里亞農條約》（Treaty of Trianon）簽訂前匈牙利領土的非正式稱呼，當時其版圖遠大於現時，範圍包括奧地利、克羅地亞、羅馬尼亞、塞爾維亞、斯洛伐克及烏克蘭等現時國家的部分領土。

烏克蘭斥「修正主義」侵領土完整

正遭俄羅斯入侵的烏克蘭，外交部發言人尼科連科（Oleg Nikolenko）周二表示，基輔政府會傳召匈牙利大使，表明烏方不接受歐爾班的行為，形容是侵犯烏克蘭領土完整，要求道歉，尼科連科在聲明中說：「在匈牙利宣揚修正主義思想無助烏克蘭與匈牙利關係的發展，也不符合歐洲政策的原則。」羅馬尼亞外交部周一也發聲明抗議，稱已向匈牙利大使提出堅決反對歐爾班有關「修正主義」舉措。歐洲議會羅馬尼亞議員米圖塔（Alin Mituta）將歐爾班與入侵及吞併烏克蘭領土的俄羅斯總統普京相提並論，呼籲歐洲理事會制裁及孤立歐爾班。

歐爾班周二在fb的帖文沒直接提及他引發的圍巾爭議，但寫道：「足球不是政治。不要把不存在的東西讀進去。匈牙利國家隊屬於所有匈牙利人，無論他們身在何處！」

歐爾班已不下一次提倡大匈牙利史觀。兩年前他在fb發布了一張地球儀相片，前景位置是1862年的世界地圖，藉此祝願高中生在歷史科考試取得好成績，當中顯示了舊匈牙利的版圖。大匈牙利主義包含了領土收復主義及修正主義的政治主張，其目標是恢復匈牙利王國在第一次世界大戰前的邊界，或至少重新控制在鄰國的匈牙利人定居點。目前約有200萬匈牙利人生活在鄰國，包括120萬人在羅馬尼亞，15萬人在烏克蘭。

（法新社/路透社/BBC/基輔郵報）