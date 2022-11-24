指烏截輸歐天然氣 俄威脅下周減供應

俄氣表示，通過庫爾斯克州蘇賈計量站輸往摩爾多瓦的天然氣數量，超過在烏克蘭和摩爾多瓦邊境記錄到的輸氣量，稱在烏克蘭境內被截留的天然氣總量至今達5252萬立方米。俄氣警告，如果情况持續，該公司將從莫斯科時間下周一（28日）10時起減少過境烏克蘭的輸氣量。烏克蘭石油天然氣公司否認俄氣指控。《金融時報》報道，烏克蘭是目前俄羅斯輸氣往西歐的唯一管道路徑，俄羅斯的威脅勢令能源市場進一步不穩。

歐盟商俄油價上限 G7將隨

此外，《華爾街日報》周二引述消息人士報道，歐盟27國周三開會討論為俄羅斯石油定上限價，消息指出，成員國間正討論將定價設為每桶60至70美元（布蘭特原油周二報價每桶約88美元）。

對俄國海運石油出口實施價格上限是西方作為懲罰俄羅斯入侵烏克蘭的部分制裁措施，目的在於減少俄羅斯石油收入流向俄國侵烏的戰爭開支，同時讓俄國石油持續流入全球市場，以防油價飈升。美國等七大工業國（G7）連同澳洲，在歐盟有決定後將會很快跟隨。

G7的價格上限將允許企業能在俄羅斯石油價格低於上限的情况下，繼續為進口俄國石油到聯盟國家內提供保險、海運與融資等服務。只要低於價格上限，這些國家就能繼續向俄羅斯採購石油。

美國財政部周二表示，美國和盟友將在「未來幾日」對俄油上限作最終決定。官員稱，價格上限會每季或每半年檢討一次，以提供市場所需的穩定性。

俄羅斯官員之前已多次表明，如果外國將他們的石油價格定上限，將會停止售油。不過，法新社引述財政部一名官員稱，暫時沒有證據顯示俄羅斯會就西方的新政策採取如減產等報復行動，因為可能衝擊新客戶如印度和中國。

（金融時報/路透社）

（俄軍侵烏）