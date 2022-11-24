美最高院裁特朗普稅務紀錄須交眾院

共和黨明年控眾院 民主黨需速查

特朗普2016年上任後拒絕主動公開稅務資料，是美國約40年來首次出現這情况。最高法院周二表示，國會調查有時會暴露一些私人資料，但並不對調查對象構成過多壓力，又指每名總統都應知道其卸任後或會受到來自國會某些針對要求，因此一致否決特朗普阻止眾議院取得稅務資料的申請。籌款委員會民主黨籍主席尼爾（Richard Neal）發表聲明，讚揚最高法院捍衛國會監察權力，指事件凌駕政治之上，委員會將展開過去3年半一直尋求的監察權，但暫未知他們會否公開從財政部獲取的相關資料。

特團隊曾指事件具政治動機

特朗普團隊未有即時回應最新判決，他們曾強調事件具政治動機，又指國會尋求取得特朗普的稅務資料缺乏合法理由。

眾議院籌款委員會一直欲調查特朗普個人及其名下商業機構的稅務狀况。2019年民主黨控制眾院後，籌款委員會引用主席有權向國家稅務局（IRS）查閱任何人士的稅務狀况，入稟稱特朗普不像過去總統，他個人擁有數以百計公司，稅務狀况複雜，也就避稅採取積極策略，因此需審視IRS是否有足夠能力應付，及需否為此訂立新法，要求獲得2015年至2020年特朗普的稅務資料。

哥倫比亞特區（首都華盛頓）地方法院去年11月裁定籌款委員會有權查閱特朗普稅務文件，但暫緩財政部提交相關資料。今年8月該區聯邦巡迴上訴法院維持原判。特朗普不服並最終上訴至最高法院。籌款委員會警告，否決查閱特朗普稅務將阻礙國會完成任何涉及特朗普的調查，並損害憲制上的「三權分立」。

現屆籌款委員會現時只有數周時間，因明年1月共和黨接管眾議院後，便很可能停止再追究特朗普的稅務及財政問題。《華盛頓郵報》指民主黨未來仍可在維持控制的參議院跟進事件，並引述該黨發言人稱參院財政委員會正研究可行選項。

特朗普個人及旗下公司另正面對多宗其他官司。紐約州總檢察長詹樂霞（Letitia James）周三入稟起訴特朗普和其3名成年子女，指他們誇大公司旗下物業價值以獲更高貸款，涉嫌欺詐貸款人和保險經紀等，涉及超過2.5億美元，案件排期明年開審。另外，美國第十一巡迴上訴法院周二審理司法部上訴特朗普9月成功申請「特別主事官」處理從其海湖莊園住所被檢走的政府文件，特朗普旗下地產公司一宗涉稅務欺詐官司同日亦在紐約審理。

（路透社/華盛頓郵報/紐約時報/法新社）