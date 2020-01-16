FIFA禁場上彩虹平權臂章惹反彈 不滿以黃牌逼球員撤表態 德足總斥「極端敲詐」

事件中的「彩虹臂章」與荷蘭足總2020/21年度球季率先提倡的OneLove運動有關。荷蘭足總希望透過OneLove運動，在足球運動以至更廣泛的社會宣揚多元共融、反歧視信息。為了用足球的力量推廣OneLove精神，支持該運動球隊的隊長會在比賽（尤其是國際賽）佩戴OneLove彩虹臂章上陣。OneLove臂章採心形設計，背景為彩虹，心形中央是白色數字1，兩側是ONE和LOVE字樣，宣揚多元、包容和反歧視。

英軍賽前遭警告 7歐隊紛服從

今年9月，比利時、丹麥、德國、英格蘭、荷蘭、威爾斯、瑞士7支球隊宣布其隊長會在卡塔爾世界盃決賽周期間佩戴彩虹臂章。不過，在同性戀屬於違法的卡塔爾，性小眾權益屬敏感話題，彩虹臂章被視為抗議卡塔爾法律的象徵。

雖然7支球隊的隊長堅持佩戴彩虹臂章，但在周一分組賽英格蘭對伊朗開始前幾小時，FIFA發出警告，佩戴彩虹臂章上場的隊長將在開賽被罰黃牌。根據FIFA規定，球員裝備不能含有任何政治、宗教和個人的口號、聲明或圖像。世界盃期間各隊隊長必須佩戴由FIFA提供的臂章。分組賽階段，規定的臂章上寫着「拒絕歧視」。FIFA發出「黃牌警告」後荷蘭率先「跪低」，表態不會佩戴彩虹臂章，其餘6支歐洲球隊也紛紛屈服。英格蘭代表隊教練修夫基昨（23日）表示，關注FIFA的禁令，但強調要專注足球，不想球員因其他事情分心。

FIFA禁令在德國引起迴響。德國足總媒體主任西蒙（Steffen Simon）周二向德國廣播電台說，英格蘭遭到「賽事總監」發出「大規模運動制裁」恐嚇。他說：「我們處於極端敲詐之中，不得不做出那決定（放棄戴彩虹臂章上陣）」。他形容「放棄表態行動或是被罰黃牌，就像只能在鼠疫和霍亂之間選擇」。德國足總發言人正考慮向國際體育仲裁法庭（CAS）提出訴訟，要求撤銷禁令。2008年起一直贊助德國足總的零售巨頭Rewe，周二宣布終止對德國足協的贊助，以抗議FIFA決定。

美卿布林肯憂FIFA限言論自由

美國國務卿布林肯周一在卡塔爾首都多哈觀看美國對威爾斯賽事，之後與卡塔爾外相穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani）會談。布林肯在記者會被問及對於彩虹臂章禁令的看法時指FIFA此舉「令人擔憂」，說：「每當我們看到言論自由受到任何限制，尤其是傳達的信息是涉及多元時，總是令人擔憂。」他還說：「在足球場上，任何人都不應被迫在力挺自己的價值觀和比賽之間做出選擇。」

（法新社/每日郵報/衛報/紐約時報）

（世界盃2022）