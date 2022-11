亨特拜登電腦「黑材料」 CBS稱專家鑑證屬實

「電腦門」最初由《紐約郵報》於2020年10月14日報道,曝光的除了大量有關拜登任美國副總統期間,其子亨特(Hunter Biden)在烏克蘭與中國生意往來的電郵,亦有亨特的性愛片和大量不雅照片。特拉華州一間電腦維修店的店主聲稱亨特2019年4月12日放下手提電腦維修但沒取回,店主後來發現手提電腦內容有可疑,於是將之交予聯邦調查局(FBI)。店主在交出電腦前複製了硬碟內容,交了一份給時任總統特朗普盟友朱利亞尼(Rudy Giuliani)的律師。

CBS周一報道,電腦維修店主的代表律師德拉羅卡(Brian Della Rocca)向CBS新聞部(CBS News)提供聲稱與2019年交予FBI手提電腦內容一模一樣的複製本。CBS News委託明尼阿波利斯「電腦鑑證服務」(Computer Forensics Services)對手提電腦內容作獨立分析,找到逾12萬個電郵、約3萬個短訊,以及圖片、片段、語音留言等。分析指內容積聚多年,難以揑造。

亨特律師指電腦遭播毒

亨特的代表律師克拉克(Christopher Clark)發聲明,指「有人多次企圖針對亨特的裝置和數據作入侵、傳播病毒、扭曲、散播錯誤信息等行為」。克拉克說亨特團隊相信「有人持續利用染病毒或被扭曲的數據來傳播虛假資訊,又指「有人從來無取得亨特的同意,就取用他的電腦數據或與他人分享那些數據」。

以些微差距取得眾院多數席次的共和黨,已表明會調查拜登政府。CBS報道解釋,之所以做這次數碼鑑證分析,因手提電腦內的數據及銀行紀錄將成調查重點。

將成國會調查重點

《紐約郵報》2020年的報道提及亨特任烏克蘭能源公司Burisma董事期間,利用自己的家庭關係將時任美國副總統的父親介紹給該公司一位高級顧問。報道還說,拜登曾推動解僱一名正在調查Burisma的烏克蘭檢察官。

共和黨國會議員又提及手提電腦內一封2017年發出的電郵。電郵提到與一間中國能源公司就股東權益的臨時協議,內有一句「10 held by H for the big guy」。兩名亨特的前商業伙伴,包括收到電郵的博布林斯基(Tony Bobulinski),皆向CBS News表示,「大人物」(the big guy)是指拜登。不過,電郵2020年曝光後,電郵作者吉利亞爾(James Gilliar)向《華爾街日報》表示拜登不涉事。

(CBS/紐約郵報)