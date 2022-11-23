德允向波蘭提供愛國者防空系統

波蘭防長布瓦什恰克（Mariusz Błaszczak）周一（21日）在Twitter發文說：「德國防長證實有意願在（波蘭）接壤烏克蘭邊境部署愛國者發射器。」他補充說，德國提供的愛國者系統版本仍未定，什麼時候開始部署和部署多久也未有定案。德國防長蘭布雷希特（Christine Lambrecht）同日向《萊茵郵報》（Rheinische Post）和《廣聞報》（General-Anzeiger）證實：「我們會向波蘭提供愛國者防空系統，並以歐洲戰機支援波蘭空域安全。」

自俄羅斯2月侵烏以來，北約已着手加強東歐空防。以德國為首的10多個北約盟國10月啟動一項聯合採購防空系統計劃，以因應各種威脅，其中包括愛國者系統。在冷戰期間，處於北約前線的德國擁有36座愛國者系統。德國部隊如今有12座愛國者系統，其中兩座部署在斯洛伐克。

烏克蘭查殺俄降兵指控

另一方面，烏克蘭政府周一表示，將調查美國《紐約時報》周日報道指有烏克蘭士兵在東部地區涉嫌槍殺最少11名俄羅斯降兵的事件，美國亦稱密切監測有關指控。

（路透社/法新社/中央社）

（俄軍侵烏）