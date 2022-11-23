回應賀錦麗登島行 京：美菲交往不應損他國

根據美方提供資料，賀錦麗此行「具歷史意義」，目的是為彰顯「美國致力於與我們的盟友菲律賓站在一起，維護南海基於規則的國際秩序。當國際規則與規範遭到違反時，我們與巴拉望島人民及菲律賓人民站在一起」。

今年5月美國與東盟（ASEAN）領袖峰會期間，華府宣布投資6000萬美元（約4.68億港元）於區域海事倡議，美國海岸防衛隊也派員協助美國合作伙伴進行海事培訓與建設。

美國周一宣布，華府將再援助菲律賓750萬美元（約5850萬港元），提高菲國海巡打擊非法捕魚能力，並「提高海域意識」和提供搜救支持。

中國外交部發言人趙立堅昨回應有關賀錦麗登上位於南海邊緣的巴拉望島的提問時表示，中方一貫認為國與國之間開展交流合作，應當有助於增進地區國家間的相互理解與信任，有助於維護地區和平穩定，不應針對或損害其他國家的利益。他說：「我們不反對美菲開展正常交往，但有關交往不應損害其他國家的利益。」

（中央社/中新社）