網片渲染「五一三」巫華騷亂恐重演 TikTok刪片

【明報專訊】面對馬來西亞政壇罕有的僵局，外界關注會否出現混亂情况。網媒「當今大馬」報道，社交平台TikTok自周一起有宣稱涉及馬來裔與華裔衝突的「五一三事件」可能重演的影片，令人憂慮激起種族衝突。警察總長說，警方發現社交平台出現很多詆譭種族、宗教及王室的帖文，警告違法者將被嚴厲對付。TikTok昨天表示已刪掉受爭議影片，表明反對仇恨言論。
新一屆國會最大黨派希望聯盟的主席安華在Twitter表示：「我很擔心，看到一些迫切和既得利益者繼續煽動種族主義情緒和言論，特別是像現在這樣重要的時刻。」
兩陣同表反對煽動種族主義
近年以善用TikTok拉票造勢著稱的新一屆國會單一最大政黨伊斯蘭黨，則呼籲尊重選民決定，並阻止任何威脅國家和諧的挑釁行為。對於外界就宗教政策的疑慮，伊黨總秘書達基尤丁強調該黨尊重大馬人民的多元性。
五一三事件在1969年5月13日爆發，當年大選後反對派取得比巫統陣營更高的得票率，雙方示威引發馬來裔與華裔的騷亂衝突，導致較高比例的華裔死傷。對於平台流傳包括提及五一三事件的種族仇恨言論，TikTok昨日表明這類影片違反指引，已將其移除，又重申不容許任何形式的仇恨言論和充斥暴力的極端主義。