網片渲染「五一三」巫華騷亂恐重演 TikTok刪片

新一屆國會最大黨派希望聯盟的主席安華在Twitter表示：「我很擔心，看到一些迫切和既得利益者繼續煽動種族主義情緒和言論，特別是像現在這樣重要的時刻。」

兩陣同表反對煽動種族主義

近年以善用TikTok拉票造勢著稱的新一屆國會單一最大政黨伊斯蘭黨，則呼籲尊重選民決定，並阻止任何威脅國家和諧的挑釁行為。對於外界就宗教政策的疑慮，伊黨總秘書達基尤丁強調該黨尊重大馬人民的多元性。

五一三事件在1969年5月13日爆發，當年大選後反對派取得比巫統陣營更高的得票率，雙方示威引發馬來裔與華裔的騷亂衝突，導致較高比例的華裔死傷。對於平台流傳包括提及五一三事件的種族仇恨言論，TikTok昨日表明這類影片違反指引，已將其移除，又重申不容許任何形式的仇恨言論和充斥暴力的極端主義。

（綜合報道）