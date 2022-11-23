「造王者」巫統分歧 大馬首相難產 正副主席分撐希盟、國盟 國家元首尋求今拍板

在上周六大選後，馬來西亞出現沒有政黨聯盟議席過半的懸峙國會局面。國家元首阿都拉原下令周一下午2時為各政黨聯盟提呈首相人選死線，其後延長24小時，但作為關鍵少數的國陣無法擺平內部分歧，昨天早上開會拍板當反對派，不會加入希盟或國盟陣營。

希盟安華稱不會組建少數派政府

到昨天下午約4時半，阿都拉召見安華和慕尤丁商討。慕尤丁先行離開，安華再逗留一會才走，其間幾間大馬媒體流傳安華獲委任為看守首相，但不久陸續撤下報道，入夜後刊登道歉啟事。

安華率先在國家王宮外會見記者，確認首相一職仍然「懸空」，又排除組建少數派政府的可能性，但指元首要求組建「代表所有政黨、種族、宗教和地區」的聯合政府，他表示支持這種聯合政府的精神，「給我們一些時間，然後讓元首去考慮並用智慧做出最後決定」。

國盟慕尤丁拒與希盟合組政府

慕尤丁回到私邸後舉行記者會，其間承認元首提議希盟和國盟合組聯合政府，但被他當場拒絕。他解釋稱，這話題早已討論過，「國盟不會跟希盟合作，這立場不曾改變」。他宣稱已向元首提交115份提名首相的法定聲明，被告知人數不足，對此表達質疑。

大馬政治僵局的癥結在於巫統以至國陣內部無法擺平分歧。國陣主要由巫統、國大黨、馬華公會和沙巴人民團結黨組成，其中馬華公會和國大黨都傾向不跟希盟合作，而最重要的巫統則陷內訌，面對黨內逼宮壓力的黨主席阿末扎希被指嘗試拉隊跟希盟合作並支持安華拜相，但身兼黨副主席的現任看守首相依斯邁沙比利與國陣總財政希山慕丁，則傾向跟國盟合作。希山慕丁被指發動聯署拉攏黨友支持慕尤丁拜相，還在社交平台高調表明「不要安華，不要（希盟成員）民主行動黨」，也未出席昨天早上的國陣最高理事會。依斯邁沒正式表態，但其女兒在社交平台展示他的通話截圖，顯示他堅拒跟希盟合作，為此已準備好被逐出黨。

昨晨最高理事會會議上，國陣確認只當反對派，不會加入執政聯盟。元首會見安華和慕尤丁期間，國陣第二度開會。到元首下令今天會輪流召見30名國陣議員後，國陣昨晚一天之內第三度召開最高理事會會議，決定維持中立，不會支持任一陣營，並要求推遲覲見元首。

依斯邁說，若新政府未能短期內組成，看守政府將於12月31日前召開特別國會會議，以提呈特別預算案來支付公務員薪金。

（綜合報道）