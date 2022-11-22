烏軍涉近距殺投降俄兵 俄斥犯戰爭罪 烏指詐降者先開火

報道指這些影片拍攝時間是在本月中，地點是曾被俄軍佔領的烏克蘭東部盧甘斯克州馬基伊夫卡村（Makiivka），片中可見最少11名俄兵被殺前後的情况。其中一段影片的拍攝者是一名烏克蘭士兵，他負責用手機拍攝記述馬基伊夫卡村戰鬥，其他影片相信是烏軍無人機拍攝。《紐時》透過影片內容和衛星照片，證實拍攝位置，並根據影片內容，重組出影片拍攝時序。

第一條片沒有現場聲音，只有背景音樂，當中顯示一批烏克蘭士兵伏下並向遠處開火。第二條片顯示同一批士兵身處一間農舍的後院，有士兵手持步槍視察，亦有士兵檢視地上一名看似已死去的俄兵，其身旁有另一個沒有反應的俄兵倒臥地上。第三條片由同一名士兵拍攝，看到一名烏兵持槍趨近一棟相信有俄兵匿藏的建築物，並有其他士兵持機槍掩護，後來一批士兵在槍口下步出，影片此時中斷。

影片標註俄兵步出開火

到拍攝恢復時，6名俄兵已面朝下伏地，其中最少兩人身體仍有活動，其間4名身穿俄兵軍服、手上沒有武器的士兵慢慢離開建築，部分人舉手以示投降。起初影片十分平靜，烏兵槍口向下，狀似放鬆，直到第11名士兵持槍出現時（《紐時》在影片標註俄兵開火），他突然向其中一名烏兵開火，影片畫面也隨即大幅擺動，但最後可看到一名烏兵舉槍指向開槍的俄兵。影片至此結束。

在之後的無人機影片，可見現場血腥畫面，一批俄羅斯士兵伏在地上，部分與之前伏地士兵姿態相同，但旁邊出現血泊。開槍俄兵則看來被當場擊斃，並伏屍在其開槍位置。

報道稱，影片最先於烏克蘭傳媒和社交平台散播，相信是用作展示烏軍收復失地的能力。俄羅斯鷹派則藉影片促普京政府尋求國際調查，指影片顯示烏軍殺死手無寸鐵的俄羅斯戰俘，烏克蘭則重點提出俄軍在投降時開槍。

「人權醫生組織」（Physicians for Human Rights）醫療顧問哈爾（Rohini Haar）說：「看來他們大部分是頭部中槍。那兒有血泊，顯示他們被丟在那兒等死。看來沒有人打算救起或協助他們。」他又說，從影片可見，那些士兵投降時沒有武器、伏下、雙手伸開或放頭後，實際上已是戰俘。

聯國稱全面調查事件

荷蘭烏特勒支大學（Utrecht University）戰爭罪行檢控專家武庫西奇（Iva Vukusic）表示，單憑影片很難確定是否涉及戰爭罪行，重點是俄兵開槍和中槍時的情况，例如他們中槍是因為情况混亂，還是只是出於烏兵報復。聯合國人權辦公室發言人烏爾塔多（Marta Hurtado）表示，已知悉影片存在，並稱應該全面有效地調查事件，並要涉事者負上責任。

（紐約時報）

（俄軍侵烏）