麥卡錫勢任美眾院議長 擬設中國問題特別委員會

另稱會將部分民主黨議員逐出重要委會

麥卡錫（Kevin McCarthy）接受美國霍士新聞頻道訪問時說：「在竊取知識產權方面，中國是第一大國……我們會阻止這種情况，並且不再允許拜登政府坐視不理和讓中國做他們正對美國做的事。」他又提到，他會信守承諾將部分民主黨議員逐出眾議院部分重要委員會，包括情報委員會主席希夫（Adam Schiff）、情報委員會成員斯沃韋爾（Eric Swalwell）及外交事務委員會成員奧馬爾（Ilhan Omar）。

共和黨在本月舉行的中期選舉以些微優勢奪得眾議院控制權後，麥卡錫正角逐議長大位，但他需要獲得足夠票數，才能在新一屆國會明年1月就職時正式被選為議長。路透社引述一名不具名消息人士稱，麥卡錫上周二（15日）於共和黨眾院領導層選舉中勝出，在黨團會議投票以188：31票擊敗強硬保守派眾議員比格斯（Andy Biggs）。

另外，對於聯邦調查局（FBI）早前指擔憂北京在美國境內設立未經授權的「警察局」，麥卡錫表示，共和黨將「制止這些在美國的警察局」。

台稱麥卡錫尚未聯繫到訪

對於麥卡錫表態有意訪台，台灣外長吳釗燮昨天在立院表示，目前政府尚未跟麥卡錫正式就此接觸聯繫。至於反華立場鮮明的麥卡錫若出任美國眾議院議長，是否可能促使美國加速對台軍售？吳釗燮說，這部分目前還未看到相關迹象。

（霍士新聞/路透社/中央社）