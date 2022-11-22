賀錦麗會小馬可斯 修補美菲關係

賀錦麗到馬尼拉總統府跟小馬可斯會面時說，美國在捍衛與南海相關國際規則和規範方面，跟菲律賓站在同一陣線：「在南海攻擊菲律賓武裝部隊、公共船舶或飛機，將喚起美國的共同防衛承諾。這是我們對菲律賓的堅定承諾。」小馬可斯則稱「看不到沒包括美國在內的菲律賓未來」。

美國與菲律賓以至馬可斯家族有着長久而複雜的關係，小馬可斯之父、已故獨裁總統馬可斯曾在美國政府支持下，統治菲律賓這前美國殖民地約20年。兩國關係在杜特爾特執政期間惡化，而華府正尋求與新任菲國總統加強美菲安全同盟，後者建基於《美菲聯防條約》和2014年簽署的《加強防衛合作協議》（EDCA）等。

EDCA可讓美軍在菲律賓5個基地儲存防衛設備和物資，及讓美軍在基地之間輪換；但協議在杜特爾特任內一度停滯不前，而隨着中國日益強勢，美菲都支持加快實施。法新法引述不具名官員在賀錦麗跟小馬可斯會面前透露，他們已物色新地點，開始跟菲國敲定。

今訪南沙群島旁菲島 抗華味濃

賀錦麗昨日亦與杜特爾特之女、現任副總統薩拉（Sara Duterte）見面，周二則會到訪鄰近具爭議主權南沙群島的菲律賓巴拉望島，又會登上菲國其中一艘最大的海岸防衛隊船艦跟菲國海岸警衛隊成員會面及演說。

賀錦麗此行還會跟菲方商討民用核協議，美國或在未來向菲律賓出售核反應堆。惟相關項目落實前，兩國須簽署旨在防止核武擴散的協議。

（法新社/路透社）