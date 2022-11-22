大馬政局拉鋸 提呈首相人選死線延期

阿都拉前日原下令周一下午2時為提呈首相人選死線，但因應政局發展，昨同意押後24小時，以確保各政黨聯盟有充裕時間組成聯合政府。

聯合政府的組成關鍵仍在於巫統為首的國陣。30名國陣當選議員中有26人（包括召集會面的巫統主席阿末扎希）昨天到吉隆坡斯里太平洋酒店開會，並跟安華為首的希盟領導層談判。

缺席者中以前外相希山慕丁最受矚目。據大馬《前鋒報》報道，希山慕丁在國陣內部發起聯署，要求宣誓支持領導國盟的慕尤丁出任首相——到昨天他更在社交平台明言「不要安華，不要民主行動黨（希盟內以華人為主的政黨）」，甚至自言寧願被巫統開除出黨，也不願跟希盟合作。巫統署理主席莫哈末哈山昨晚提出另一建議，指接受人民拒絕國陣的決定，故應由希盟和國盟先商討組成聯合政府。

國陣前外相發聯署 要求支持慕尤丁拜相

外界認為阿末扎希是巫統（以至國陣）跟希盟合作的推手，但網媒「自由今日大馬」（FMT）引述國陣內部消息報道，巫統內部不止阿末扎希一人不想加入國盟陣營，主要是擔心會被伊斯蘭黨邊緣化。

安華表示滿意與國陣的商討，但強調自己仍是首相唯一人選，副首相的人選則要等他上台後拍板。國陣其後舉行最高理事會，但就合作對象仍未有共識。

國盟已取得東馬主要政黨支持，但大馬網媒The Vibes引述消息報道，砂拉越政黨聯盟（GPS）內部有不滿主席阿邦佐哈里「武斷決定」跟國盟合作的聲音，質疑國盟政治立場違背砂拉越人民的價值觀，主張不應協助馬來極端政黨掌權，但砂盟的公開立場目前未變。安華昨晚稱已向阿邦佐哈里發出合作邀請。

（星洲日報/馬來西亞東方日報）