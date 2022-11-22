革命衛隊闖庫族示威重鎮 通宵傳槍聲

庫爾德族是伊朗第二大少數民族，約佔全國8400萬人口中的10%。9月因頭巾問題被捕後死亡的22歲女子阿米尼是庫族人，該區是「頭巾示威」爆發點和激烈示威區。上周末起網上流傳影像顯示，伊朗軍車載着重型武裝士兵湧進馬哈巴德市，革命衛隊乘搭軍用直升機出動鎮壓。

伊朗庫爾德民主黨（PDKI）上周六（19日）稱當局當天對馬哈巴德實施戒嚴，革命衛隊重裝入城，市民生命受威脅。總部設於挪威的伊朗人權（IHR）和庫爾德族人權團體Hengaw發表影像、聲音檔案，顯示該市由上周六晚至周日通宵響起機關槍等槍聲，住宅區有激烈槍響，夾雜驚叫聲。霍士新聞稱該市電力、互聯網中斷。有遇害示威者周日出殯，引發更激烈示威。

伊朗周日晚發射導彈和使用無人機，向鄰國伊拉克的庫爾德斯坦自治區發動新一輪攻擊。伊朗政府指摘以當地為據點的伊朗庫爾德民主黨煽動「頭巾示威」。

（法新社）

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