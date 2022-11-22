伊朗演藝界亦發聲 女星涉煽動被捕

最新例子是周日（20日）被捕的兩名得獎電影女星加齊阿尼（Hengameh Ghaziani，圖）和里亞希（Katayoun Riahi）。52歲的加齊阿尼在社交平台發表攝於德黑蘭街頭的短片，顯示自己未戴頭巾，在街上紮起頭髮，事後被當局發出傳票，指控為煽動及支持「暴徒」等，到前日正式被捕。里亞希則曾未戴頭巾下接受外媒訪問，並公開反對頭巾令。

多名伊朗女電影人近月都有發布拒戴頭巾的相片聲援示威，包括曾主演奧斯卡最佳外語片《伊朗式遷居》的阿里多斯蒂（Taraneh Alidoosti）。

體壇方面，曾獲亞洲足球先生的戴伊、馬達維基亞和卡里米等足球名宿都有表態支持示威，曾在世盃入球的戈莫哈馬迪更強烈批評國家隊成員未有在總統萊西等當權者面前告知「受壓迫人民的聲音」。戴伊和戈莫哈馬迪皆傳出被捕。另外，女性攀岩選手里卡比（Elnaz Rekabi）在韓國作賽時、返國落機後都無戴頭巾，但拒認支持示威。女性射箭選手加什米（Parmida Ghasemi）本月則在頒獎禮上擋開旁人為她戴上頭巾。

（綜合報道）

（2022世界盃）