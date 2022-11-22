伊朗隊未唱國歌 被視撐頭巾示威 隊長賽前記者會表態：盼做人民聲音

伊朗隊昨日世盃首場賽事以2：6大敗予英格蘭隊。開賽前一如慣例奏起伊朗國歌，但在看台上球迷叫囂噓聲中，伊朗全隊球員都默不作聲，肅立至國歌播放完畢。部分球迷還做出拇指朝下的貶意手勢。路透社報道，伊朗國營電視台雖有直播賽事，但在播國歌前做了鏡頭審查，沒有播出國足球員在奏國歌時列隊的畫面。

「家鄉狀况不好人民不快樂」

伊朗隊長夏沙菲（Ehsan Hajsafi）周日亮相賽前記者會，成為伊朗國足首名在世界盃期間提及國內「頭巾示威」的球員。他謹慎地說：「我們與他們（示威者）同一陣線，我們支持他們，我們同情他們。」夏沙菲其後稱，「家鄉伊朗狀况不好，人民不快樂」，但指國家隊到卡塔爾比賽「沒有理由不成為民眾的聲音」，表明願以球賽成績「獻給伊朗人民」。他說：「我希望情况如人們所願而改變，每個人都會幸福。 」

葡萄牙籍的伊朗隊教練昆洛斯（Carlos Queiroz）上周表示，球員在卡塔爾作賽期間有參與示威的自由，但必須遵守賽事規則。

因庫族少女阿米尼涉違反頭巾令被捕後疑遭警暴而猝死，伊朗自9月中旬爆發「頭巾示威」，並由抗議強迫女性戴頭巾至宣示對國家神權統治等廣泛不滿，席捲全國並持續至今。伊朗體壇則有運動員以不唱國歌和不慶祝賽事勝利等方式，展示對示威者支持。伊朗國足此前也有類似姿態，例如9月27日一場在奧地利踢的友誼賽上，全體球員在國歌環節穿黑色外套，以示哀悼頭巾示威遇害示威者。本月在德黑蘭舉行的另一場友誼賽上，伊朗隊只得兩人跟唱，其他人都緘默佇立。

「伊朗美斯」險因表態踢出隊

在夏沙菲表態前，伊朗隊王牌球星、効力德甲球會利華古遜的阿斯蒙（Sardar Azmoun）是最為人所知的表態者。這名有「伊朗美斯」之稱前鋒因公開支持示威，一度被伊朗足總逼迫剔出國足名單，在昆洛斯力保他入選前，阿斯蒙一度打定輸數，但自言「願為伊朗婦女頭上頭髮而犧牲」。

然而，伊朗隊上周一（14日）啟程往卡塔爾前，獲邀會見強硬保守派教士出身的總統萊西，球員跟他合照和對他鞠躬。明星中場查漢巴克殊（Alireza Jahanbakhsh）數天後還稱他們到卡塔爾「專注於踢足球」而非國內示威，也有球員拒絕回應聲援伊朗女性示威的提問，惹來反政府民眾不滿，批評球員未有趁機向當權者反映人民聲音，質疑他們支持國家暴力鎮壓，甚至有人現場焚燒國足的宣傳橫額。德黑蘭一名大學生揶揄道：「這不是伊朗隊，是伊斯蘭共和國隊。」南部一名學生則認為國家隊應冒險表達跟國民團結一致。

（法新社/衛報/CNN/Iranintl/路透社）

（2022世界盃）