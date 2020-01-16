加時達歷史性氣候協議 細節明年再談 COP27設基金支援受傷害窮國

在埃及紅海渡假勝地沙姆沙伊赫舉行的COP27原定上周五閉幕，但美國、英國、歐盟和瑞士要求重新討論協議草案，以致延後閉幕。經過馬拉松式談判，周日日出時分的COP27會場終為通過成立「損失與損害」（loss and damage）基金全場鼓掌。非洲國家代表表示「非常興奮」。由備受海平面上升威脅存亡島國組成的「小島嶼國家聯盟」（AOSIS）發聲明指，損失與損害協議是歷史性的協議，向覺得受忽略的人民表明了世界在給予他們「應得的尊重與關愛」。

撇除供款法律責任 富國允撐協議

富裕工業國連年排放大量溫室氣體，導致全球暖化引發極端氣候災難。低排放的發展中國家爭取相關損失與損害的賠償逾30年，可是諸如美國等富國害怕承擔法律責任而不予理會。延至今年首次爭取到把問題擺上大會議程討論後，美國等原本反對成立基金，直至協議撇除供款與法律責任的關係才改變態度。

協議採納了歐盟要求的措辭，表明該基金是為「特別易受氣候變化不良影響傷害的」發展中國家的準備。歐盟推動採用這種用語，旨在驅使較富裕國家——例如全球第二大經濟體中國以及沙特阿拉伯等海灣國家等，不會受惠於基金，甚至希望這類新興富國參與融資。

不過協議沒有保證富國一定要供款。大會議決新成立的基金將交一個由24個國家或地區代表組成的過渡委員會管理。過渡委員會明年起將制定基金應採取何種形式，哪些國家應該承擔供款，什麼條件可以申領款項等細節建議，供明年11月COP28討論。

目前承諾供款國家認捐款項遠不及損失。環保組織國際氣候行動網絡提建資金來源包括開採化石燃料暴利稅、向航空旅客徵稅。歐盟又提議除了直接撥款，可提供保險計劃等多元選項。

減排無進展 歐官員環團失望

大會最終協議於當地周日早上9時達成，除了「損失與損害」方面有突破，最終聲明只是重複去年協議的說法，並無更有力的措施行動。聯合國秘書長古特雷斯表示，成立損失與損害基金是「邁向公義的重要一步」，惟這還不足夠。歐盟氣候問題特使蒂默曼斯與法、德、挪威等國代表和環保組織俱批評協議沒有加快、擴大減排的雄心壯志，對協議表示「失望」，「我們眼前的一切都不足以讓人類和地球向前邁進」。

（法新社/紐約時報/路透社）