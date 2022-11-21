拆局：伊黨崛起 族裔牌清廉形象成致勝關鍵

研究東南亞的本港學者馮嘉誠向本報指，伊斯蘭黨的致勝關鍵在於以「族裔牌」和相對清廉形象贏得保守派馬來選票，未來至少會在宗教政策上享有更大話語權，行動黨在希盟佔多數的情况則可能影響保守派馬來裔的觀感。研究大馬政治的學者凱斯則認為，年輕人的投票意向似有加劇體現於伊黨和行動黨的穆斯林與華人爭鬥情况。

研究大馬政治的諾丁漢大學馬來西亞分校政治、歷史與國際關係學院主任凱斯（William Case）指出，類似馬來浪潮2020年已出現過，分別只在於伊斯蘭黨所得議席勝過巫統。

首成聯盟最大黨 伊黨勢增話語權

香港國際問題研究所東盟研究主任馮嘉誠指出，2013年大選後，公正黨所得議席亦少於行動黨，而雙方合作未見問題，惟這情况會令希盟被視為替華人服務的政黨聯盟，而這種觀感難以扭轉，皆因族群因素在大馬政治仍然關鍵。他認為首次當聯盟最大黨的伊黨會如何跟土團黨爭取更大主導權屬「未知」，但他推測伊黨在推廣伊斯蘭教或伊斯蘭化政策與措施方面或有更大話語權；國盟組閣時如何分配職位，亦將能反映兩黨之間的平衡。

馮嘉誠相信，伊黨以族群因素作為競選策略，是其取得更多支持的原因；他援引分析指出，伊斯蘭黨形象較巫統清廉，對保守馬來人較有吸引力。

種族矛盾大 專家料新聯盟裂痕將現

今屆法定投票年齡下調至18歲，增加不少年輕首投族。馮嘉誠指不少人以為年輕選民會傾向支持進步派或鼓勵多元主義的政黨，但投票結果顯示選民增加，也會令投給伊黨的選票增加，日後或令人們更關注大馬的宗教議題。馮嘉誠補充說希盟、國盟及國陣之間衝突的形象令民眾感疲倦，伊黨在東北部管治成效較好，致民眾對其印象正面，這亦警惕政黨未來要如何處理競爭、正視爭議較大的宗教等議題，而不僅顧及自己的族群。凱斯相信新聯盟的裂痕很快會重新出現，但最關鍵戰場仍是馬來人與華人的相互怒火，體現於伊黨和行動黨的鬥爭，而年輕人投票意向似乎是進一步鼓勵這情况，而不是促進全新和進步的前景。

明報記者