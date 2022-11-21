伊斯蘭黨掀「馬來海嘯」 重創巫統等傳統勢力 大馬政壇激烈洗牌 安華慕尤丁爭拜相

【明報專訊】馬來西亞國會大選出現代表宗教保守勢力的伊斯蘭黨異軍突起的「馬來海嘯」，引發大馬政壇大洗牌，傳統勢力如曾為國會單一最大黨巫統以及叱咤一時的前首相馬哈蒂爾皆慘敗，另一重量級政治人物、前副首相安華即使空降非安全區勝出，其女兒鎮守的家族政治老巢卻意外被攻破。選後形成由安華領導的希望聯盟（希盟，82席）跟前首相慕尤丁領導的國民聯盟（國盟，79席）分庭抗禮的局面，安華與慕尤丁皆宣稱已湊夠過半議席可以上台，後者已獲東馬政黨表態支持，勝負關鍵反在巫統的取向。
無陣營獲過半議席 現懸峙國會
不計因候選人去世而押後的兩個選區，希盟在222席的國會（下議院）大選中贏得82席，國盟（連同有合作協議的沙巴政黨）以79席緊隨其後，現首相依斯邁沙比利所屬的國民陣線（國陣）僅得30席。東馬的砂拉越政黨聯盟（砂盟）獲得22席，其他候選人佔7席。由於沒有政治陣營獲過半112席的簡單多數，將形成懸峙國會。
然而在上述國會議席分布中，已顯示大馬政壇勢力大洗牌。其一例子是97歲的前首相馬哈蒂爾自組祖國鬥士黨出戰卻全軍覆沒，連他本人和兒子慕克力也不例外。傳統最大黨的巫統只剩26席，比2018年大選的54席少了一半不止，黨主席阿末扎希也幾乎落敗。大馬《星洲日報》指「馬來海嘯」令巫統受痛擊，國盟卻順勢崛起。
國盟奪取79席的關鍵在於伊斯蘭黨掃得44席，一躍成為國會單一最大黨，故也有分析以伊黨代表色稱呼這次政治變天為「綠色海嘯」。新加坡《聯合早報》引述大馬時事評論員潘永強認為，國盟集中吸收了反對國陣最大黨巫統的馬來裔選票，形成「馬來海嘯」，亦以此造成吉打、檳城、霹靂州北部等多個希盟領頭政黨人民公正黨根據地的議席易手。大馬今屆大選將選民年齡從21歲降至18歲，分析認為不少年輕選民及首投族支持了強調馬來裔領導地位的國盟，突顯他們對世俗的國陣失望，引領保守主義抬頭。
安華贏艱難選區 慕尤丁拉攏巫統東馬政黨
人民公正黨主席安華空降馬來裔佔大多數的霹靂州打捫選區，最終以逾3736票之差勝出，但其女兒努魯依莎意外在家族根據地檳城峇東埔選區，敗予伊黨對手。好消息則是2020年以公正黨高層身分推動「喜來登政變」觸發希盟政府倒台的阿茲敏，這次被公正黨候選人擊敗「復仇」，潘永強指這反映選民對政客違背承諾反感。
大馬國家元首昨要求贏得國會多個議席的政黨或政黨聯盟領袖，今日下午2時前各提名一名國會議員成為首相人選。安華與慕尤丁皆宣稱其陣營已獲足夠議席可執政，但最終關鍵或在巫統。砂盟主席昨日宣稱已決定聯同國盟、國陣和沙巴人民聯盟組成聯合政府，推選慕尤丁為首相。被認為傾向安華的巫統黨主席阿末扎希否認已達成協議，強調按選前協議會是自己決定跟哪方合作，但他本人正面對黨內強烈逼宮壓力。《星洲日報》指，慕尤丁已開出接納巫統加入執政聯盟的條件，即要阿末扎希辭去黨主席一職。慕尤丁入夜後稱，國陣成員可個別支持他。
（綜合報道）
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