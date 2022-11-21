伊斯蘭黨掀「馬來海嘯」 重創巫統等傳統勢力 大馬政壇激烈洗牌 安華慕尤丁爭拜相

無陣營獲過半議席 現懸峙國會

不計因候選人去世而押後的兩個選區，希盟在222席的國會（下議院）大選中贏得82席，國盟（連同有合作協議的沙巴政黨）以79席緊隨其後，現首相依斯邁沙比利所屬的國民陣線（國陣）僅得30席。東馬的砂拉越政黨聯盟（砂盟）獲得22席，其他候選人佔7席。由於沒有政治陣營獲過半112席的簡單多數，將形成懸峙國會。

然而在上述國會議席分布中，已顯示大馬政壇勢力大洗牌。其一例子是97歲的前首相馬哈蒂爾自組祖國鬥士黨出戰卻全軍覆沒，連他本人和兒子慕克力也不例外。傳統最大黨的巫統只剩26席，比2018年大選的54席少了一半不止，黨主席阿末扎希也幾乎落敗。大馬《星洲日報》指「馬來海嘯」令巫統受痛擊，國盟卻順勢崛起。

國盟奪取79席的關鍵在於伊斯蘭黨掃得44席，一躍成為國會單一最大黨，故也有分析以伊黨代表色稱呼這次政治變天為「綠色海嘯」。新加坡《聯合早報》引述大馬時事評論員潘永強認為，國盟集中吸收了反對國陣最大黨巫統的馬來裔選票，形成「馬來海嘯」，亦以此造成吉打、檳城、霹靂州北部等多個希盟領頭政黨人民公正黨根據地的議席易手。大馬今屆大選將選民年齡從21歲降至18歲，分析認為不少年輕選民及首投族支持了強調馬來裔領導地位的國盟，突顯他們對世俗的國陣失望，引領保守主義抬頭。

安華贏艱難選區 慕尤丁拉攏巫統東馬政黨

人民公正黨主席安華空降馬來裔佔大多數的霹靂州打捫選區，最終以逾3736票之差勝出，但其女兒努魯依莎意外在家族根據地檳城峇東埔選區，敗予伊黨對手。好消息則是2020年以公正黨高層身分推動「喜來登政變」觸發希盟政府倒台的阿茲敏，這次被公正黨候選人擊敗「復仇」，潘永強指這反映選民對政客違背承諾反感。

大馬國家元首昨要求贏得國會多個議席的政黨或政黨聯盟領袖，今日下午2時前各提名一名國會議員成為首相人選。安華與慕尤丁皆宣稱其陣營已獲足夠議席可執政，但最終關鍵或在巫統。砂盟主席昨日宣稱已決定聯同國盟、國陣和沙巴人民聯盟組成聯合政府，推選慕尤丁為首相。被認為傾向安華的巫統黨主席阿末扎希否認已達成協議，強調按選前協議會是自己決定跟哪方合作，但他本人正面對黨內強烈逼宮壓力。《星洲日報》指，慕尤丁已開出接納巫統加入執政聯盟的條件，即要阿末扎希辭去黨主席一職。慕尤丁入夜後稱，國陣成員可個別支持他。

（綜合報道）