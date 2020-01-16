COP27贊同設基金 資金來源推至明年決定

《聯合國氣候變化框架公約》第二十七次締約方大會（COP27）超出原定上周五的會期，昨繼續謀求與會各方共識。按規定，協議必須獲全體近200國一致贊成。主席國埃及昨日下午發表更新版氣候峰會協議草案。當中針對氣候損失與損害，與會代表同意提供資金支持遭受氣候災害的國家。馬爾代夫環境部長肖娜（Aminath Shauna）昨告訴美聯社，在「損失與損害」之上取得協議，即是像馬爾代夫等易受極端天氣影響的國家，會得到其經濟或非經濟損失、損害所需的資金。

逾130個發展中國家連同中國，倡議由富裕國家補償、賠償予氣候受害國。美國、歐盟認為中國作為世界最大溫室氣體排放國兼煤炭消耗國，而且也是世界第二大經濟體，理當參與向貧國融資，不應迴避責任。中方表示支持為發展中國家設立基金，但自稱也是發展中國家一員，反對分擔開支。

不提逐步減用化石燃料 未更新減排目標

另外，更新草案沒有印度等代表所主張的逐步減用「所有化石燃料」，只重提加快逐步減用高污染的煤炭發電及淘汰不具效益的化石燃料補助。文本也沒有更新減排目標，沒有標明全球平均氣溫上升上限為高出工業革命前平均的1.5℃。

（法新社/美國之音/CNBC/路透社）