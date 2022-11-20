朝試射導彈 金正恩女兒首曝光

朝中社稱「火星-17」導彈在平壤國際機場發射，飛行高度6040.9公里、水平距離999.2公里，飛行時間4135秒（約69分鐘），準確落在朝鮮東海預定水域。金正恩對試射成功表示讚賞，稱再次確認朝鮮的核武裝力量能夠遏制任何核威脅。他又表示，近期美國和敵對勢力在朝鮮周邊的軍事威脅變本加厲，在如此形勢下，更加迫切要求加快升級壓倒性的核遏制力，警告若敵人頻繁引進核打擊手段威脅朝鮮，朝鮮會「毅然決然地以核制核、以正面對抗回答美國的正面對抗」。

今次金正恩出席活動，最受矚目的是他攜同一名女童出現。官媒發布的多張照片顯示，笑容滿面的金正恩走在一枚巨大的黑白色塗裝導彈前方，身旁有一名身穿白色外套和紅鞋的小女孩，之後又見她與金正恩妻子李雪主一起站在金正恩旁邊，似在聆聽他發言。朝中社的報道證實，金正恩「攜心愛的女兒和女士親臨」出席，後者相信是指李雪主。《日本時報》和韓聯社提到，這是朝鮮官媒首度公開金正恩後代的照片，法新社甚至指官媒從未證實金正恩有子女，只是韓國情報機關估計金正恩有3名孩子，分別在2010、2013和2017年出生。

專家：金正恩女兒或已獲欽點為繼承人

法新社引述韓國世宗研究所朝鮮研究中心主任鄭相昌（Cheong Seong Chang）稱，金正恩今次帶同的女兒是他的第二個孩子，她出席重要導彈試射，顯示她之後可能會加強參與國家事務，甚至有可能已被欽點為繼承人，現在要觀望她之後會否更多露面。

（朝中社/韓聯社/中央社/法新社）