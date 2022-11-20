大馬大選安華政黨領先 料需合組政府

選舉委員會統計截至下午4時，全國投票率已達七成，總投票人數超越2018年上屆大選。大馬今年起自動為18歲人士登記作選民，令今屆大選選民人數較上屆大增四成。截至今晨1時，當局宣布希盟暫時取得54席，現首相依斯邁沙比利（Ismail Sabri Yaakob）領導的國民陣線（國陣）取得20席，前首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）領導的國民聯盟（國盟）取得42席，另一政治陣營砂拉越政黨聯盟（GPS）則取得21席。大馬智庫默迪卡中心上周五選前預測希盟可取得82個國會議席，國陣得15席，國盟取34席，另有45席將競爭激烈，候選人間的得票差距小於5個百分點。

安華昨早在檳城票站投票後，向記者形容「選情良好」，稱對希盟取得足夠議席籌組政府「審慎樂觀」。安華同時出馬競逐霹靂州打捫選區的國會議席，昨晚點票暫領先。依斯邁沙比利投票後召開記者會，稱希望國陣與東部沙巴和砂拉越政黨聯手可共取逾112席，即晚順利成立新政府。慕尤丁則說已投票予自己領導的國盟，亦希望所有人都支持該陣營。

馬哈蒂爾領導政黨幾全軍覆沒

《星洲日報》報道，今屆大選出現兩極現象，多名重量級人物選情告急，其中前首相馬哈蒂爾所領導的祖國鬥士黨和祖盟政黨幾乎全軍覆沒，馬哈蒂爾和其兒子慕克里將雙雙落敗，預料其政治生涯也將隨之結束。另外，號稱代表當地華人的政黨馬華成績較外界預期差，在本屆或只奪得2個國會議席。

（星洲日報/彭博社/聯合早報/路透社/法新社）