女版喬布斯欺詐罪囚11年3個月

加州聖何塞聯邦地區法院法官達維拉上周五（18日）裁定，霍姆斯（Elizabeth Holmes）對多名投資者造成1.21億美元（約9.4億港元）損失，當中被指包括傳媒大亨梅鐸，以及擁有美國大型連鎖超市沃爾瑪的家族。賠償額稍後決定。

官讚霍姆斯「出色」企業家

38歲的霍姆斯判刑前在庭上流淚讀出一封信，指為自己失敗以及辜負了投資者和病人，「全身每個細胞都感到後悔」。達維拉讚揚霍姆斯是「出色」的企業家，告誡她失敗乃是常事，但不能欺詐他人。

從史丹福大學輟學的霍姆斯，於2003年以19歲之齡創立Theranos，聲稱公司研發出一款迷你驗血儀器，只須從手指上取幾滴血就可檢測出數百種疾病，包括多種癌症、糖尿病等，較傳統驗血技術便宜及快速，被視為疾病檢測革命。公司從梅鐸、甲骨文創辦人埃里森及後來成為美國國防部長的馬蒂斯等名人身上集資數億美元，其後公司發展至一度達90億美元（約702億港元）估值規模。霍姆斯迅即成為矽谷成功女企業家象徵，常穿黑色高領毛衣的她當時被形容為女版蘋果公司創辦人喬布斯（Steve Jobs）。

不過，Theranos的驗血儀器2015年被《華爾街日報》揭發有瑕疵，結果並不準確。霍姆斯在2018年被控，公司亦於同年倒閉。法院命令霍姆斯須於明年4月27日前向監獄報到，預料她將提上訴。現年38歲的霍姆斯目前二度懷孕，律師期望為她爭取產子後才服刑。

（BBC/中央社/華爾街日報）