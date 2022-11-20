美特別檢察官查特朗普兩宗罪

加蘭（Merrick Garland）表示，因應最近事態發展，包括前總統宣布競逐下屆大選以及現任總統也有意成為下屆總統候選人，因此任命一名特別檢察官符合公眾利益。

獲委任的史密斯（Jack Smith）在司法界資歷甚深，曾領導司法部的公共廉政部門，又曾在紐約州擔任聯邦檢察官，自2018年起出任荷蘭海牙國際刑事法院（ICC）的首席檢察官，負責調查科索沃戰爭罪行，在調查複雜的戰爭罪行案件和起訴被告方面有豐富經驗。即將返美展開工作的史密斯上周五發聲明說：「我將作出獨立判斷，並迅速及徹底地推進調查，以達至事實和法律決定的任何結果。」

特朗普斥圖阻再當總統 白宮否認

特朗普斥司法部此舉「不公平」，是「美國最嚴重的司法政治化」，指控拜登政府要阻止他再當上總統。他其後在海湖莊園向賓客表示，這不會是一項公平的調查，批評是當局「最新一次的可怕濫權行為」。

特別檢察官通常是在調查政治敏感案件時任命的，他們比普通檢察官擁有更多自主權，但假如史密斯最終掌握證據起訴特朗普，仍須得加蘭簽署同意。

英國廣播公司（BBC）指出，加蘭任命特別檢察官的決定，反映拜登政府意識到有關案件涉及極高的政治風險。因為若司法部檢控一名可能在2024年大選中與拜登對決的總統候選人，會被不少民眾質疑具政治動機，若交給特別檢察官負責，且給予其適當權力，可避免拜登政府遭指控。 路透社亦指出，任命史密斯可為加蘭製造一些政治距離，能增加公眾對兩項調查的信心。

（路透社/法新社/BBC）