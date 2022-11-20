勞工人權組織調查：世盃外勞權益續被侵犯

【明報專訊】卡塔爾政府2017年修改勞工法例改善外勞工作條件及獲最低工資保障，但國際勞工人權組織（Equidem）本月發表最新調查報告指出，為卡塔爾興建世界盃場館的外勞權益仍持續被侵犯，包括國籍歧視、拖欠薪酬、暴露於極高溫及其他安全風險下、工作過勞，以及遭身體、言語及精神虐待等，且當國際足協（FIFA）人員視察時，有建築公司力阻工人接觸審查人員，避免他們「告狀」。
建築公司被指響警鐘送走工人避檢查
Equidem的調查在2020年9月至2022年10月進行，調查了當地8個世界盃體育場館，訪問了982名工人。一名孟加拉外勞表示，他一周工作7天，每天由早上6時做到晚上6時，且沒有加班費；也有肯尼亞外勞說：「工地監工會當着其他工人面前打我們，催迫我們加快趕工。」在世界盃決賽場館工作的一名尼泊爾外勞向Equidem稱，建築公司會極力逃避FIFA人員檢查。他透露，當FIFA人員到來前，建築公司會拉響火警鐘，當所有工人走出來後，他們就會被送回營地。有時工人會躲起來，希望趁機向FIFA人員投訴，「若有人被發現躲藏起來，他們會被遣送回家或扣工資」。
Equidem及國際特赦等人權組織呼籲FIFA為在興建世盃場館期間受剝削的工人設立賠償基金。Equidem執行董事卡德里（Mustafa Qadri）說：「FIFA不能再視而不見，應立即設立賠償基金。」
卡塔爾指摘報告陳述不準確
FIFA稱，會跟卡塔爾評估Equidem報告內容。FIFA會長恩芬天奴早前去信今屆世界32隊參賽國家隊，希望各隊可以把世界盃焦點集中在足球，停止道德批判，惹怒人權組織。卡塔爾最高委員會則指摘Equidem的報告充滿「不準確和錯誤的陳述」。