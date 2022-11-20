勞工人權組織調查：世盃外勞權益續被侵犯

建築公司被指響警鐘送走工人避檢查

Equidem的調查在2020年9月至2022年10月進行，調查了當地8個世界盃體育場館，訪問了982名工人。一名孟加拉外勞表示，他一周工作7天，每天由早上6時做到晚上6時，且沒有加班費；也有肯尼亞外勞說：「工地監工會當着其他工人面前打我們，催迫我們加快趕工。」在世界盃決賽場館工作的一名尼泊爾外勞向Equidem稱，建築公司會極力逃避FIFA人員檢查。他透露，當FIFA人員到來前，建築公司會拉響火警鐘，當所有工人走出來後，他們就會被送回營地。有時工人會躲起來，希望趁機向FIFA人員投訴，「若有人被發現躲藏起來，他們會被遣送回家或扣工資」。

Equidem及國際特赦等人權組織呼籲FIFA為在興建世盃場館期間受剝削的工人設立賠償基金。Equidem執行董事卡德里（Mustafa Qadri）說：「FIFA不能再視而不見，應立即設立賠償基金。」

卡塔爾指摘報告陳述不準確

FIFA稱，會跟卡塔爾評估Equidem報告內容。FIFA會長恩芬天奴早前去信今屆世界32隊參賽國家隊，希望各隊可以把世界盃焦點集中在足球，停止道德批判，惹怒人權組織。卡塔爾最高委員會則指摘Equidem的報告充滿「不準確和錯誤的陳述」。

（衛報/今日美國報/中東之眼）