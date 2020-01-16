世盃爭議聲中揭幕 FIFA斥西方偽善 稱卡塔爾已作勞福改革 促球員避免意識形態鬥爭

卡塔爾2010年獲選定為2022年世界盃主辦國後，這十數年間爭議不斷，包括被指賄賂國際足協官員換取主辦權，又被指壓制婦權、箝控言論自由等。近期隨着賽事開鑼，當地外勞和性小眾待遇備受關注，更掀起杯葛抗議的聲音，近期德國、法國和西班牙的足球聯賽，都有入場球迷舉起橫額，要求杯葛今屆世界盃。

英格蘭、荷蘭、比利時、丹麥、法國、德國、挪威、瑞典、瑞士和威爾斯隊隊長今年9月表明，參賽時將戴上附有彩虹心形的「OneLove」臂章，以示支持同性戀者及婦女權益，並爭取大眾關注。

英法部分城市不設大屏幕轉播

德國足總主席諾伊恩多夫（Bernd Neuendorf）維護相關宣示，表示已為人權議題立場準備了面對罰款。英國倫敦和法國城市如巴黎、馬賽、里爾等，早前已宣布了為抗議卡塔爾的人權、環保議題等，今屆將一改以往世盃做法，不會在公共場所擺設大型電視屏幕轉播賽事，德國部分酒吧亦自發不播賽事。丹麥政府與王室更表明，不會派人出席開幕禮或觀賽。簡東拿等一些名宿或現役球星表明不會觀賽。部分演藝人士拒絕參與開幕禮表演。「杯葛卡塔爾運動」則推動民眾罷看、酒肆棄播世盃。

國際足協（FIFA）會長恩芬天奴（Gianni Infantino）昨天（19日）在揭幕前的記者會，批評西方對卡塔爾外勞待遇的指摘「偽善」，道：「這種偏向一方的道德教訓，只是虛偽。」國際足協早前已敦促球隊專注足球，避免意識形態或政治鬥爭。卡塔爾政府也批評外界的抵制和攻擊「虛偽」及無視該國的成就。它強調已推行最低工資，訂立在酷暑下工作的規定等措施。該國官員指摘外界對他們的批評，存在種族歧視和仇恨言論，促請國際人權組織採取「一視同仁」立場。

中東社群現「撐卡塔爾」呼聲

西方杯葛聲更令事態提升至種族層面，中東、阿拉伯社群近期湧現「我是阿拉伯人，我撐卡塔爾」呼聲，質疑西方的指控純出於「傲慢」，看不上阿拉伯國家由第三世界成為世界盃主辦國。

英國《衛報》去年2月發表偵查報道，指自2010年有6500名南亞外勞因參與卡塔爾籌辦世盃項目而死亡。可是卡塔爾政府稱2014至2020年間，有37名世盃場館建築工人死亡，當中得3人因工死亡。該國勞工大臣上周一（14日）出席歐洲議會人權委員會會議，駁斥籌建世盃項目死亡勞工數目「統計有欠準確、可靠和完整」。國際勞工組織本月初發表報告，承認卡塔爾有改善，但仍有不足。

（衛報/華盛頓郵報/天空新聞/德國之聲）