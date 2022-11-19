美共和黨：優先查拜登商業交易

科默（Jim Comer）在記者會上表示，委員會將調查銀行報告及匿名爆料人的指控，稱當中顯示拜登與他52歲兒子亨特（Hunter Biden）的商業活動之間的關係；他又指亨特與拜登弟弟詹姆斯（James Biden）的商業交易存在「令人不安的疑問」，需要更深入調查。科默列舉聲稱從亨特的手提電腦等來源發現的資料，包括指稱顯示拜登參與會議及電話聯絡、是家族商業交易的合伙人等的文件。科默指委員會掌握的文件可使拜登家族部分成員面對聯邦控罪，包括串謀詐騙美國、避稅和洗錢。科默周四接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問時稱，計劃傳召亨特作證，但沒計劃傳召拜登。

白宮指摘共和黨用陰謀論「追捕」拜登

白宮周四發聲明回應，指摘眾院共和黨人計劃以充斥早被拆穿的陰謀論、帶政治動機的攻擊「追捕」拜登：「拜登不會讓這些政治攻擊，分散他對美國優先事務的注意力。」拜登亦多次表明他從來沒有就兒子的海外業務與他商討。

另外，共和黨人表明，由民主黨主導的調查國會山莊騷亂的特別調查委員會將會解散，亦會優先關注邊境安全、大削國家稅務局預算等議題。

（路透社/中央社/CNN/福布斯）