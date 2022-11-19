朝鮮首成功試射「火星-17」洲際導彈 可攜多枚核彈頭 推測射程足覆蓋整個美國本土

世上最巨型 被稱為「怪物」洲際導彈

日本防衛省與韓國聯合參謀本部分別報告，朝鮮昨晨10時15分左右從平壤順安機場一帶的導彈運輸起豎發射車（TEL），以高角度向東發射一枚疑似洲際導彈，並以22馬赫（音速22倍）的高速飛行，直至約11時23分墜落北海道渡島大島以西210公里的日本專屬經濟區海域，飛行歷時69分鐘。導彈發射後，日本北部青森縣的駐日美軍三沢（Misawa）空軍基地曾發出就地避難警報。

儘管這次導彈的最高飛行高度為6100公里、橫向飛行距離亦只有1000公里，遜於3月24日那次「火星-15」6248公里高、1090公里遠的朝鮮試射紀錄，但日本防衛大臣濱田靖一說，它若以正常角度（即30度至45度）發射，連同彈頭，射程估計超過1.5萬公里，足可覆蓋美國全境，是對國際社會全體升高挑釁行動。韓國國防部判斷，那是朝鮮最新洲際導彈「火星-17」型，即專家形容的「怪物ICBM」。韓媒引述武器專家分析稱，導彈每段分離過程正常，評價這次發射不僅成功，且指朝鮮取得了「相當大的進展」。韓軍則仍在分析它的飛行與再進入地球大氣層等情况是否成功。

「火星-17」自2020年10月在勞動黨建黨閱兵上亮相，朝鮮曾多次試射，單是今年便試射過5、6次，但全告失敗。它長達22至24米，是當今全球最巨型的導彈。有武器專家從其彈頭形狀推測，它可攜兩三枚小型核彈頭，甚至可能還裝有彈頭母艙（PBV），使之更難被截擊防禦。

6國商向朝施壓 韓戰機訓練攻TEL

在朝鮮試射導彈後，正在泰國曼谷出席亞太經濟合作會議的美國副總統賀錦麗，昨與聚首當地的日韓澳紐加五個盟國領袖召開場邊緊急會議商議，矢言聯手向朝鮮施壓。日本首相岸田文雄指摘朝鮮挑釁以前所未有的速度持續，強調「決不能容忍」。韓國總統尹錫悅召開國家安全委員會，聲明斥朝鮮「重大挑釁」，警告切勿錯判形勢。韓國空軍昨天午後，出動F-35戰機首次展開針對發射洲際導彈的TEL的訓練。

中國外交部發言人毛寧表示，中方希望有關各方堅持政治解決方向，通過對話「均衡解決各自關切」。

朝鮮警告威懾愈強 應對愈猛

朝鮮今年破紀錄試射了逾60枚各類型導彈。美韓國防部為應對朝鮮接連不斷的導彈挑釁，昨天正式啟動了「導彈政策協商機制」（CMWG），旨在進一步加強兩國的導彈應對政策協作。

朝鮮外相崔善姬周四（17日）警告美國向盟國加強提供「延伸威懾」，朝鮮的軍事應對就會愈猛烈。

（CNN/韓聯社/共同社）