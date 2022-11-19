大馬大選 建國以來最激烈 料三陣營無法單獨執政 或致懸峙國會

大馬前首相納吉布因捲「一馬發展公司」（1MDB）挪用資金案，於2018年下台入獄，此後4年經歷3任政府的政治動盪後，現首相依斯邁沙比利（Ismail Sabri Yaakob）今年10月10日解散國會，並定於今日大選。2,100萬名合資格選民將投票選出222名下議院議員，相關議席共有945名候選人競逐，分別來自39個政黨，另有108名獨立候選人，為史上最多人參選。今次大選亦會選出116個州議席，以及就沙巴州議席進行補選。

安華領導在野黨暫領先 最後拜相機會

大馬選舉仿傚英國，以每地方選區選出國會議席，今屆國會222個議席中，只有9席由兩名候選人單對單對壘，其餘每個議席由3人或以上競逐，其中吉隆坡北部的峇都選區議席更有多達10人競逐，票源分散。安華（Anwar Ibrahim）出選的中部霹靂州打捫等個別議席戰况亦因此矚目。

英國民調機構YouGov周三的調查顯示，希盟以35%支持率，領先依斯邁沙比利所屬國民陣線（國陣）的17%及國民聯盟（國盟）的20%。希盟希望通過兩個對手陣營鷸蚌相爭互相分薄馬來裔選票而收漁人之利，加上自身爭取整體佔三成的華裔和印度裔選票而致勝。

民調和分析家指出，安華領導的希望聯盟預計將贏得最多席次，但無法過半。75歲的安華過去25年從被前首相兼恩師馬哈蒂爾（Mahathir Mohamad）指定為接班人，後來因雞姦和貪污指控而入獄。

分析稱國盟國陣易聯合組閣 巫統主席或任首相

由於大馬新通過的《反跳槽法》10月起生效，如未有單一陣營獲過半議席出現懸峙國會（hung parliament）局面，政黨不能通過挖角游說勝選議員保留議席轉黨而增加議席，須互相商討聯合組閣。

新加坡《聯合早報》引述大馬政治學者潘永強認為，背後同受巫統影響的國盟與國陣容易聯合組閣，更有預測巫統主席阿末扎希（Ahmad Zahid Hamidi）或會擠走該兩陣營領導人，親自出任首相。

大馬上屆大選投票率高達82.32%，但今屆被指在缺乏政商勾結、中國投資入侵等重大議題刺激，默迪卡中心最新民調指多達74%受訪馬來西亞人最關注經濟問題。今屆大選投票年齡降至18歲，30歲或以下選民中佔整體人數近三成，其中18至21歲新增選民佔整體約6%，這些年輕選民的投票意向隨時左右大選結果。

（路透社/聯合早報/半島電視台/星洲日報/聯合網）