美推學術界反諜指南 防華意味濃

指南內容包括就阻止內部威脅、保障供應鏈、偵測網絡「釣魚」，以及海外旅遊指引等題目提供建議。NCSC建議所有美國研究機構基於指引，自行訂立威脅評估程序，審視外籍應徵者背景，防止刑事犯罪。

NCSC工作小組總監摩根（Rebecca Morgan）稱上述網上指南並非針對特定人士，而是着眼「惹來關注的行為」。但NCSC亦稱中國利用間諜、學術合作、聘請內部線人和收購前線公司，以竊取前沿研究成果。中國駐美大使館回應，批評美國政府不斷炒作「中國間諜論」。

MI5：英面臨俄中伊國安挑戰

另外，英國軍情五處（MI5）處長麥卡勒姆（Ken McCallum）周三就該國安全威脅作年度更新，提及英國「面臨來自俄羅斯、中國和伊朗的國家安全挑戰」。其中他稱中共使用一切手段威脅海外華人群體，例子包括早前曼徹斯特中國領事館外的示威，以及傳媒報道的中國「海外警局」等行為。

（彭博社/英國MI5網站）