「頭巾示威」進第3月未平息 伊朗遏示威 警地鐵站開槍

伊朗22歲女子阿米尼（Mahsa Amini）被指違反婦女衣著規範而被道德警察拘捕後，在9月16日暴斃，觸發以婦女、年輕人為首，爭取社會自由與政治變革的全國示威。示威於本周邁入第3個月，並且適逢2019年11月15日反燃料價格暴漲示威、釀數以百計的人（有說法達1500人）被殺的「血腥11月」（Bloody Aban）3周年。示威組織者號召從周二起展開為期3天的「婦女、生命、自由」紀念示威。

便衣警入車廂棍毆沒戴頭巾婦女

《紐約時報》、《衛報》、法新社分別核實報道，伊朗周三在社交媒體有片段顯示在首都德黑蘭某個地鐵站內，有貌似警察的保安部隊人員，向月台上數十人開火，接着有不少人堆疊着倒下，餘人驚叫躲避子彈，逃奔向出口，其間也有人仆倒被後來者壓着。

有片段則顯示，便衣等警察在地鐵車廂用警棍毆打沒戴頭巾的婦女。另有未經證實說法，指車廂乘客高叫「自由」後，月台上有安全部隊人員走向車門直接向車廂內噴射催淚氣體。

安全部隊改戰術 無人機對付示威者

《紐約時報》指出，很多地鐵站是「頭巾示威」熱門地點，社交媒體上發布的影片顯示，伊朗安全部隊近日採用「新戰術」對付示威，動用無人機、直升機在示威者頭頂低飛，有時甚至開火攻擊。

伊朗把抗議活動定性為「暴亂」，司法部門網站周日公布涉及示威被控的有逾2000人，同日亦公布有關的第一宗死刑判決。挪威非牟利組織「伊朗人權」（Iran Human Rights）稱，當局持續武力鎮壓示威，已造成逾300人死亡。

（法新社/紐約時報/衛報）