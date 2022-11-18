共和黨重掌眾院 新議長勢成黨內磨心

拜登：準備好共同工作

美國有線新聞網絡（CNN）周三推算，共和黨已在眾院取得過半的218席，而民主黨取得210席，雖仍有7席結果未決，但共和黨勢於明年1月起控制眾院。共和黨眾議院大會周二選出加州眾議員麥卡錫（Kevin McCarthy）作為領袖，意味他將成為眾院議長。民主黨籍總統拜登周三晚聲明恭賀麥卡錫，稱自己「準備好與共和黨共同工作」。

共和黨控制的眾院預料將在稅收、開支，以及援助烏克蘭方面，與民主黨籍總統拜登領導的白宮出現拉鋸，更令人憂慮的是主張縮減開支的共和黨或會否決調高政府借貸上限，這可能會令美國政府停擺，並引發國內外經濟危機。

要向激進派箍票 防止溫和派倒戈

共和黨人亦已放話強調將致力於在眾院阻撓拜登的提案，以及就政府新冠抗疫、聯邦調查局（FBI）調查前總統特朗普不當處理機密文件，以至拜登兒子亨特的爭議行為等發起調查。

CNN等美媒指出，共和黨在眾院僅有些微多數優勢，意味一票也不能少，這會令支持特朗普的共和黨激進派佔優。與此同時，議長麥卡錫還將要忙於安撫黨內溫和派，因為在目前政治環境和氣氛下，溫和派反而最易於2024年再改選時丟失議席，這些溫和派為爭取中間選民，可能會倒戈支持民主黨政策。

彭博社分析則認為，共和黨控制眾議院將迫使拜登對中國採取更鷹派政策。麥卡錫已預告將率美國國會代表團訪問台灣，他又計劃在眾議院成立一個全新的中國特別委員會，就新冠源頭等眾多問題向北京究責。另外，向來對中國強硬的共和黨得州聯邦眾議員麥考爾（Michael McCaul）料將出任眾院外交事務委員會主席，他曾質疑美國打擊中國科技的力度不足。曾在特朗普政府任印太事務助理防長的薛瑞福（Randall Schriver）認為，美國對華政策將更聚焦於國防與安全問題，亦將繼續對台售武和加強防衛台灣。

麥康奈爾連任共和黨參院領袖

另外，80歲的參議院少數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）周三大比數擊敗特朗普支持的佛羅里達州參議員斯科特（Rick Scott），獲選連任共和黨參院領袖兩年。

（CNN/華盛頓郵報/衛報/彭博社）