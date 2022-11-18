侯俊偉財案開源節流 終結「卓慧思經濟學」

3優先事項：穩定、增長、公共服務

侯俊偉昨在國會提出的秋季預算案有3個優先事項：穩定、增長和公共服務，包括共涉550億英鎊（約5080億港元）的增稅與削減政府開支計劃，另有如社會預期的延長協助國民支付能源帳單、將通脹率與福利津貼掛鈎等措施。

其中為擴大政府收入，他宣布修改稅務規定，使繳納最高45%稅率者的年收入門檻，由15萬英鎊減至約12.5萬英鎊，並削減股息收入的免稅額等。能源公司明年元旦至2028年間所納暴利稅，須由現行的25%增至35%；發電公司則要繳付臨時稅項45%。

侯俊偉說，英國經濟已進入衰退，預計明年還將萎縮，前景嚴峻。雖然政府要節省開支，但侯俊偉說仍將專注於經濟增長，並以能源、基建與創新為要務。他說：「假如我們想避免落入稅收愈來愈高、社會活力愈來愈低的惡性循環，我們需要經濟增長。」

擬打造英版矽谷 明春宣布安排

他說，公共開支將按年有實質增長，但未來3年的部門開支增長每年限1%。政府將繼續興建Sizewell C核電廠計劃，減碳兼邁向能源自立。他還表示擬將英國打造為另一個矽谷，為支持企業供應鏈減稅、保留投資區等，但這一系列計劃將於明春預算案再作宣布。

侯俊偉與首相辛偉誠曾表示，「卓慧思經濟學」（Trussonomics）實驗失敗，他們將力挽投資者信心。9月原財相關浩霆（Kwasi Kwarteng）提出沒有資金支撐的大幅減稅「迷你預算案」，造成英國金融動盪，使得英鎊兌美元匯率跌至歷史低點，威脅到房貸樓市穩定，並迫使卓慧思在入主唐寧街不到兩個月後辭職。

（衛報/路透社/BBC）