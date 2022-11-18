分析：基輔「激化」需索多 恐增盟友「援烏疲勞」

一枚導彈於俄軍周二狂炸烏克蘭時，墜落波蘭接壤烏克蘭邊境一條村並爆炸，導致兩死。美聯社最初引述美國高級情報官員報道，導彈由俄發射，縱然那可能並非蓄意。烏克蘭總統澤連斯基在當晚視像講話中即把俄視為「真兇」，指俄導彈擊中波蘭是「重大升級」，「對集體安全的攻擊」，儼然想將北約拖落水，翌日又向二十國集團（G20）說「你們當中有恐怖主義國家」。

基輔的指控一度引起虛驚。BBC文章指出，烏克蘭偶爾傾向極端的言辭和需索，已開始叫西方外交官不耐煩，隨時增加盟友間的「援烏疲勞」。

烏國、北約防空力量漏洞埋危機

事發之初北約「最前線」的波羅的海3國力挺波蘭，有要求啟動北約集體防禦條款，也有建議北約向波蘭甚至烏克蘭部分領土加強軍援。不過，美國及其他西方國家不為所動，只呼籲冷靜等待查清事實，力求淡化事件避免衝突。北約成員國間態度之別，除反映集體防禦條款茲事體大，不輕言啟動，也顯示就算戰火波及北約成員國領土，成員國之間的回應也未必如想像般齊心一致。

雖然波蘭今次很可能只是遭「流彈」擊中，但事件也顯示烏克蘭和北約防空力量皆有不足之處。如果誤射的證實是烏克蘭舊式蘇制防空導彈，那麼基輔的盟友向烏提供更多防空武器的壓力大增。有專家向路透社指出，事件也顯示北約東翼出現了防空缺口，而就算只是導彈誤射，也足以導致危險的升級。

（BBC/路透社/彭博社）

（俄軍侵烏）