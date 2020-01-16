波蘭被炸羅生門 烏總統3日3說法 先稱「非烏軍導彈造成」 被拜登質疑「不算證據」後稱不肯定

俄軍周二對烏克蘭發起大規模轟炸，波蘭外交部當天發聲明，指一枚俄製導彈當天下午落在波蘭東部村莊普熱沃杜夫（Przewodów），官員表示導彈擊中一個糧倉，造成兩名農場工人死亡。波蘭總統杜達（Andrzej Duda）周二一度表示導彈「很可能」是俄製，但沒確鑿證據指導彈由誰發射，認為是「個別事件」。他翌日再表示，涉事的很可能是「老舊的蘇制S-300火箭」，無證據是由俄方發射，很可能是烏克蘭防空系統發射」。由於波蘭是北約成員國，受集體防禦條款保護，一旦證實是俄羅斯發射導彈襲擊波蘭，北約可能直接捲入俄烏戰事。

烏克蘭在導彈事件後第一時間將矛頭指向俄羅斯，總統澤連斯基周二晚在沒提供證據情况下，指俄羅斯導彈射到波蘭讓俄烏衝突「嚴重升級」。俄方否認，並指摘「有人企圖挑起北約和俄羅斯之間的直接軍事衝突」。

另一方面，美國、北約初步認為導彈事件可能純屬意外。美國總統拜登周三在印尼峇里出席二十國集團（G20）峰會期間，就事件與七國集團（G7）及北約領袖召開緊急會議，說從導彈軌迹來看，可能不是俄羅斯發射。

不過，澤連斯基周三否認事件涉及烏克蘭導彈，說：「我毫不懷疑那並非我們的導彈。」他相信爆炸是一枚俄羅斯導彈造成，稱是根據烏軍的報告作出判斷。澤連斯基又表示烏方應獲許可前往現場，認為烏國應可加入調查小組。他亦呼籲盟友分享這次事件的相關資料，以確定細節及事實。

匈牙利批澤連斯基「壞榜樣」

美國對澤連斯基的說法不以為然。白宮周三發聲明表示，沒看到任何跟杜達初步評估有矛盾的情况，即爆炸可能是烏國防空導彈造成，但說要為事件負最終責任的仍是俄羅斯。

澤連斯基昨日立場似乎有所動搖，說：「我不知道發生什麼事。我們無法確定。世界也不知道。然而我肯定這是一枚俄國導彈，也確認我們有使用防空系統。」但他說暫時無法具體指出涉事導彈是否來自烏克蘭的防空系統。

克宮：西方「瘋狂恐俄」 拜登「克制」

北約成員國匈牙利的總理幕僚長古亞什（Gergely Gulyás）批評，澤連斯基在事發後妄指俄羅斯的做法不負責任，說：「在此情况下，各國領袖的言論必須負責任。烏克蘭總統立即指摘俄羅斯的做法是錯誤的，是壞榜樣。」

俄羅斯周三就今次導彈事件傳召波蘭駐莫斯科臨時代辦。克里姆林宮發言人佩斯科夫周三指摘部分西方國家，特別是波蘭的初期反應「歇斯底里」，是「瘋狂的恐俄反應，並非基於任何真實資料」。他同時提到美國總統拜登的回應「克制」。

美英波同稱俄負最終責任

西方國家雖認為爆炸的導彈並非來自俄羅斯，但指俄仍要負最終責任。美國駐聯合國大使托馬斯-格林菲爾德周三在安理會表示：「如非俄羅斯對烏克蘭的不必要入侵，以及最近以導彈攻擊烏國民用設施，這場悲劇絕不會發生。」英國和波蘭駐聯合國大使亦支持「俄羅斯應負最終責任」的說法。

（法新社/路透社）

（俄軍侵烏）