分歧增 共和黨兩院領袖地位不穩

麥卡錫任眾院議長存變數

麥卡錫（Kevin McCarthy）的挑戰者是亞利桑那州共和黨議員、極右「眾議院自由黨團」前主席比格斯（Andy Biggs）周一在Twitter寫道：「美國人民希望我們翻開新一頁。他們不想要藉口或行為藝術，他們想要行動和結果。」

在參議院方面，與特朗普關係密切的佛州共和黨參議員斯科特（Rick Scott）稱，將嘗試在周三的黨內投票中將麥康奈爾（Mitch McConnell）從參院共和黨領袖之位趕下台。他指共和黨需重大改革，「現在是時候更換參院領導層，團結共和黨推進大膽的保守議程」。

共和黨分歧是特朗普的盟友將許多他們支持的候選人在中期選舉表現不佳，歸咎黨內領導人，與此同時許多共和黨人指摘特朗普支持極端主義候選人，令共和黨失去中間派選民票。

（金融時報）