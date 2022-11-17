分歧增 共和黨兩院領袖地位不穩

【明報專訊】中期選舉點票持續，共和黨截至周三（16日）在眾議院取得217席，尚差一席才過半數取得掌控權，最終議席優勢亦勢必遠遜預期。選舉結果不佳，令黨內分歧加深，眾議院共和黨領袖麥卡錫雖在周二的投票中以188：31票獲議長提名，但如此多議員投反對票，將令他能否在明年1月初正式投票時獲218票成為議長增添變數；參議院共和黨領袖麥康奈爾的地位也不穩，遇到黨內參議員挑戰其領袖之位。
麥卡錫任眾院議長存變數
麥卡錫（Kevin McCarthy）的挑戰者是亞利桑那州共和黨議員、極右「眾議院自由黨團」前主席比格斯（Andy Biggs）周一在Twitter寫道：「美國人民希望我們翻開新一頁。他們不想要藉口或行為藝術，他們想要行動和結果。」
在參議院方面，與特朗普關係密切的佛州共和黨參議員斯科特（Rick Scott）稱，將嘗試在周三的黨內投票中將麥康奈爾（Mitch McConnell）從參院共和黨領袖之位趕下台。他指共和黨需重大改革，「現在是時候更換參院領導層，團結共和黨推進大膽的保守議程」。
共和黨分歧是特朗普的盟友將許多他們支持的候選人在中期選舉表現不佳，歸咎黨內領導人，與此同時許多共和黨人指摘特朗普支持極端主義候選人，令共和黨失去中間派選民票。