特朗普參選總統 圖阻對手入閘 未理會中期選負評 聲言帶領美國再偉大

76歲的特朗普周二晚向聯邦選舉委員會提交參選文件不久，在掛滿國旗的在佛羅里達州寓所海湖莊園舞廳發表約1小時的演說，稱「為了讓美國再次偉大及輝煌，我今晚宣布參加總統選舉」。他之後在高通脹、罪案及移民等問題攻擊總統拜登，又自誇自己任內成就，包括打擊「伊斯蘭國」（ISIS）、遏制朝鮮及興建美墨圍牆，「在我們的領導下，我們是偉大和光榮的國家，但現在是一個衰落的國家。這不僅是一場競選，是尋求拯救我們的國家」。他批評拜登政府在這兩年間摧毁了美國的經濟。

德桑蒂斯批未吸獨立選民票

CNN指出，特朗普在演說中只用了小部分時間重申2020年「選舉舞弊」的指控，令其助手和盟友感安心，因不少他的高級顧問都擔心，他再執意宣揚選舉陰謀論，會使他更難贏得2024年大選。

特朗普此刻宣布參選，分析認為其目的是阻攔其他黨內潛在對手，包括上周在中期選舉大勝的佛州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）、前副總統彭斯、弗吉尼亞州長楊金（Glenn Youngkin）和前國務卿蓬佩奧等。不少獲特朗普背書的共和黨候選人在中期選舉落敗，黨內部分人和金主等表明不想特朗普再參選。被特朗普視為最大威脅的德桑蒂斯，周二就暗諷特朗普在拜登施政失敗下依然得不到獨立選民支持，是「一個問題」。

「演說欠活力」傳媒冷處理

CNN及霍士新聞在特朗普演說中途中斷直播，MSNBC甚至沒有直播。已故共和黨資深參議員麥凱恩的女兒、政治分析家梅根（Meghan McCain）及曾任特朗普政府的白宮副新聞秘書馬修斯（Sarah Matthews）認為，特朗普周二的演說欠缺活力，馬修斯形容連在場的人也覺得無聊。

YouGov在中期選舉後進行的民調顯示，共和黨人或傾向支持共和黨的民眾中，42%表示希望德桑蒂斯贏得2024年黨內初選，較35%人表示希望特朗普出戰多。

任內曾被彈劾兩次的特朗普，儘管目前正面對國會及當局的調查，他參選總統仍有明顯優勢，他是黨內最具號召力的籌款人，且在共和黨集會上，經常有成千上萬支持者到場。

（金融時報/華盛頓郵報/路透社/CNN）