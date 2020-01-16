NASA最強火箭升空 無人繞月飛行

鋪路載人上月球

「太空發射系統」火箭在美國東岸時間周三凌晨近2時（香港時間周三下午近3時）從佛羅里達州甘迺迪太空中心發射升空。火箭搭載的「獵戶座」（Orion）太空船按計劃將與火箭分離，之後展開3個星期圍繞月球的無人飛行任務。「獵戶座」太空船計劃最近離月球97公里，最遠離月球6.4萬公里，將打破1970年載人「阿波羅13」號4.8萬公里距離紀錄，並於下月11日返回地球。

今次「阿提米絲」（Artemis）計劃首階段任務雖然不載人，但搭載了「1男2女」附感應器的假人，測試航行中面對的加速壓力、震動和太陽輻射的情况。

另外，「獵戶座」返回地球時速度高達每小時近4萬公里（相當於音速32倍），遠高於太空船從國際太空站返回地球時的速度，其外部溫度將達到2760℃，隔熱板的耐熱性能將是測試重點。

（路透社/法新社）